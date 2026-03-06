Debütanten prägen turbulentes 3:3 des MTV Zwei A-Jugendliche stehen erstmals in der Startelf der Oberliga-Mannschaft – ein Abend zwischen starken Leistungen, einem beinahe Tor und einer bitteren Roten Karte. von red · Heute, 12:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel/Verein

Der Mittwochabend in der Oberliga wird für Maximilian Fricke und Jakob Merkhoffer wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Beim 3:3 des MTV Wolfenbüttel gegen den SV Atlas Delmenhorst feierten die beiden A-Jugendspieler ihr Startelfdebüt im Männerbereich – aus der Not geboren, aber mit bemerkenswertem Einsatz gemeistert.

Fricke überzeugt bei Startelfpremiere Für Maximilian Fricke läuft es derzeit sportlich rund. Nachdem der 18-jährige Angreifer bereits am Wochenende zunächst beim 5:2-Sieg der MTV-A-Junioren beim VfL Westercelle drei Treffer zum Auftakt der Hauptrunde erzielte und tags darauf beim 4:4 in Bersenbrück sein Debüt im Herrenbereich gegeben hatte, folgte nun der erste Einsatz von Beginn an in der Oberliga. Der 1,87 Meter große Stürmer zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 84. Minute viel Laufbereitschaft und präsentierte sich selbstbewusst. „Es ist natürlich erst mal neu. Der Unterschied im Tempo und in der Körperlichkeit zwischen A-Jugend-Niedersachsenliga und Herren-Oberliga ist schon groß“, sagte Fricke, wie der MTV Wolfenbüttel auf seiner Homepage www.mtv-kicker.de schreibt. Dennoch habe er sich schnell zurechtgefunden und viel positives Feedback aus dem Team erhalten.

Beinahe ein Premierentor Fast wäre sein starkes Debüt sogar mit einem eigenen Treffer gekrönt worden. Kurz nach der Pause kam Fricke nach einer Hereingabe von Maximilian Moslener zum Abschluss. Delmenhorsts Verteidiger Marlo Siech lenkte den Ball jedoch unglücklich ins eigene Tor ab – offiziell ein Eigentor zum 2:1 für den MTV. Fricke nahm die Entscheidung sportlich. Zwar hätte er sich über seinen ersten Treffer gefreut, räumte aber ein, den Ball nicht optimal getroffen zu haben. „Solche Situationen passieren. Insgesamt gehe ich sehr positiv aus dem Spiel und hatte auf jeden Fall Spaß.“