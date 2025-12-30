Debütant mit Nervenstärke – Hilfarth schreibt Hallencup-Geschichte

Mit Germania Hilfarth und dem SC Erkelenz setzten sich die Sieger der Gruppen C und D durch, im Finale behielt der Debütant aus Hilfarth die besseren Nerven und zog erstmals in die Endrunde in Aachen ein. Titelverteidiger Uevekoven hingegen ist entthront – schon vor dem Finale.

Der Auftakt der Gruppe C war gleich ein Fingerzeig. Germania Teveren und die Sportfreunde Uevekoven trennten sich 4:4, ein Spiel, das sinnbildlich für das frühe Ausscheiden des Titelverteidigers stehen sollte. Teveren führte früh 2:0 durch Joel Klieber, doch Uevekoven konterte mit Routine und Effizienz. Als Joshua Holtby in der Schlussminute auf 4:2 stellte, schien der Favorit auf Kurs – ehe Maximilian Wickum mit einem Doppelschlag zum Schlusspfiff ausglich. Ein Unentschieden, das Uevekoven mehr schmerzte als half.

Damit wurde das abschließende Gruppenspiel zum Endspiel um den Finaleinzug. Germania Hilfarth besiegte Germania Teveren mit 5:4 in einer hochklassigen Partie, in der es Schlag auf Schlag ging. Dreimal wechselte die Führung, drei Minuten vor Schluss stand es 4:4 – ein Ergebnis, das Teveren ins Finale gebracht hätte. Doch Nils Jankowski traf in der letzten Minute zum 5:4. Hilfarth, erstmals beim Sparkassen Hallencup dabei, zog sensationell ins Endspiel ein.

Noch bitterer wurde es im zweiten Spiel. Germania Hilfarth rang Uevekoven ein 3:3 ab. Holtby traf dreifach für den Titelverteidiger, doch Hilfarth hielt dagegen, glich zweimal postwendend aus und rettete sich durch einen späten Foulelfmeter von Florent Sadiku ins Remis. Kurz zuvor war Shpend Hasani noch an Uevekoven-Keeper Lennart Kyek gescheitert – ein Moment, der die Nervenstärke Hilfarths ebenso zeigte wie die wachsende Unsicherheit des Favoriten. Zwei Spiele, zwei Unentschieden: Uevekoven war vorzeitig ausgeschieden.

Gruppe D: Erkelenz setzt sich durch

Auch in Gruppe D blieb es bis zum Schluss turbulent. Ay-Yildizspor Hückelhoven gewann das torreiche Duell gegen den SV Helpenstein mit 6:5. Helpenstein legte zweimal vor, doch Hakan Odabasi hielt Hückelhoven mit drei Treffern im Spiel und verwandelte in der Schlussminute einen Foulelfmeter zum Sieg.

Helpenstein antwortete jedoch eindrucksvoll. Gegen den SC Erkelenz gelang ein 3:2-Erfolg, nachdem Noah Berko mit einem Doppelpack für die Führung gesorgt hatte. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal eng, als Erkelenz verkürzte – mehr ließ Helpenstein aber nicht zu.

Im entscheidenden Spiel zeigte der SC Erkelenz seine ganze Offensivkraft. Beim 8:5 gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven ließ sich die Mannschaft auch von Rückständen nicht beirren, glich bereits in der ersten Halbzeit mehrfach aus und zog in der Schlussphase unwiderstehlich davon. Damit stand Erkelenz als Gruppensieger im Finale.

Finale: Hilfarth vollendet den roten Faden

Das Endspiel zwischen Germania Hilfarth und dem SC Erkelenz wurde zum würdigen Abschluss eines langen Turniertages. Nach regulärer Spielzeit stand es 3:3, nach Verlängerung 4:4 – der Hallencup-Finalkrimi ging ins Neunmeterschießen. Dort avancierte Hilfarths Torwart Edmund Sindermann zum Helden, parierte gleich mehrere Versuche und ebnete den Weg zum 8:6-Erfolg nach Neunmeterschießen.

So schloss sich der rote Faden dieses Turniers: Während der Titelverteidiger Uevekoven früh scheiterte, wuchs ein Debütant über sich hinaus. Germania Hilfarth gewinnt den zweiten Vorrundentag des 40. Sparkassen Hallencups – und zieht als verdienter Sieger in die Endrunde nach Aachen ein.

🎥Alle Videos & Highlights der 2. Vorrunde!

Alle Ergebnisse und Aufstellungen der zweiten Vorrunde des 40. Sparkassen-Hallencups:

Germania Teveren – Sportfreunde Uevekoven 4:4Germania Teveren: Ucuzoglu, Glasner, Kampa, Perencevic, Meier, Wickum, Klieber, Lechner, Kabalakli

Sportfreunde Uevekoven: Kyek, Jäger, Hotopp, Danaei, Jansen, Holtby, Moreira da Silva, Czichi, Köllermeyer, Pohlig

Schiedsrichter: Koch (Hückelhoven)

Tore: 1:0 Klieber (4.), 2:0 Klieber (7.), 2:1 Jäger (9.), 2:2 Hotopp (12.), 2:3 Köllermeyer (16.), 2:4 Holtby (20.), 3:4 Wickum (20.), 4:4 Wickum (20.)



SV Helpenstein – Ay-Yildizspor Hückelhoven 5:6

SV Helpenstein: Korsten, Braun, Allwicher, Acikgöz, Ryssen, Harff, Barry, Bate, Berko

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Akkaya, Ait Mansour, Karapinar, Ay, Özkaya, Ghezi, Wronna, Latiris, Odabasi

Schiedsrichter: Meyersieck (Erkelenz)

Tore: 1:0 Bate (4.), 2:0 Braun (5.), 2:1 Odabasi (9.), 3:1 Allwicher (10.), 3:2 Odabasi (10.), 3:3 Odabasi (14.), 3:4 Latiris (15.), 4:4 Allwicher (15.), 4:5 Wronna (16.), 5:5 Berko (20.), 5:6 Odabasi (20. Foulelfmeter)

Rot: Barry (20./SV Helpenstein/)



Germania Hilfarth – Sportfreunde Uevekoven 3:3

Germania Hilfarth: Sindermann, Tobor, Bungudi, Dömges, Jankowski, Sadiku, Drevina, Schaper, Hasani

Sportfreunde Uevekoven: Kyek, Jäger, Hotopp, Danaei, Jansen, Holtby, Moreira da Silva, Czichi, Köllermeyer, Pohlig

Schiedsrichter: Meyersieck (Erkelenz)

Tore: 0:1 Holtby (3. Foulelfmeter), 1:1 Hasani (8.), 1:2 Holtby (16.), 2:2 Bungudi (16.), 2:3 Holtby (17.), 3:3 Sadiku (20. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Hasani (Germania Hilfarth) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kyek (20.).



SC Erkelenz – SV Helpenstein 2:3

SC Erkelenz: Patza, Huff, Baliu, Eren, Keuter, Louis, Klerx, Thora, Lütteke, Nickels, Filinski

SV Helpenstein: Korsten, Braun, Allwicher, Acikgöz, Ryssen, Harff, Barry, Bate, Berko

Schiedsrichter: Koch (Hückelhoven)

Tore: 0:1 Berko (12.), 0:2 Berko (16.), 1:2 Thora (19. Foulelfmeter), 1:3 Acikgöz (20.), 2:3 Eren (20.)



Germania Teveren – Germania Hilfarth 4:5

Germania Teveren: Ucuzoglu, Glasner, Kampa, Perencevic, Meier, Wickum, Klieber, Lechner, Kabalakli

Germania Hilfarth: Sindermann, Tobor, Bungudi, Dömges, Jankowski, Sadiku, Drevina, Schaper, Hasani

Schiedsrichter: Meyersieck (Erkelenz)

Tore: 0:1 Hasani (1.), 1:1 Perencevic (5.), 1:2 Jankowski (6.), 2:2 Wickum (7.), 2:3 Hasani (7.), 2:4 Tobor (14.), 3:4 Klieber (14.), 4:4 Wickum (16. Foulelfmeter), 4:5 Jankowski (20.)



Ay-Yildizspor Hückelhoven – SC Erkelenz 5:8

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Akkaya, Ait Mansour, Karapinar, Ay, Özkaya, Ghezi, Wronna, Latiris, Odabasi

SC Erkelenz: Patza, Huff, Baliu, Eren, Keuter, Louis, Klerx, Thora, Lütteke, Nickels, Filinski

Schiedsrichter: Koch (Hückelhoven)

Tore: 0:1 Huff (2.), 1:1 Odabasi (3.), 2:1 Karapinar (4.), 2:2 Filinski (6.), 3:2 Ait Mansour (7.), 3:3 Eren (8.), 4:3 Wronna (12.), 4:4 Klerx (13.), 4:5 Lütteke (14.), 5:5 Latiris (15.), 5:6 Nickels (16.), 5:7 Eren (18.), 5:8 Klerx (19.)



Germania Hilfarth – SC Erkelenz 8:6 n.E.

Germania Hilfarth: Sindermann, Tobor, Bungudi, Dömges, Jankowski, Sadiku, Drevina, Schaper, Hasani

SC Erkelenz: Patza, Huff, Baliu, Eren, Keuter, Louis, Klerx, Thora, Lütteke, Nickels, Filinski

Schiedsrichter: Koch (Hückelhoven)

Tore: 1:0 Schaper (1.), 2:0 Sadiku (5.), 2:1 Nickels (6.), 2:2 Louis (18.), 3:2 Sadiku (18.), 3:3 Huff (19.), 4:3 Hasani (22.), 4:4 Baliu (22.+2), 5:4 Sadiku (25. i.E.), 6:4 Jankowski (25. i.E.), 6:5 Eren (25. i.E.), 7:5 Dömges (25. i.E.), 7:6 Patza (25. i.E.), 8:6 Schaper (25. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Baliu (SC Erkelenz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sindermann (25.). Tobor (Germania Hilfarth) verschießt Foulelfmeter (25.). Thora (SC Erkelenz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sindermann (25.).