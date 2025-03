Debütant Hedig eröffnet KSG-Schützenfest

Dank einer furiosen Anfangsphase feierte die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg in ihrem ersten Rückrundenspiel einen in der Höhe überraschenden, aber hochverdienten 6:0 (4:0)-Sieg über die Zweite des VfB Oberröblingen. Die Gäste hatten vor allem der Schnelligkeit des KSG-Mittelfelds nichts entgegenzusetzen.

Und im Angriff zeigte sich die KSG ungewohnt effizient: Die ersten drei echten Torchancen waren alle drin. Zweimal entwischte H. Hollo mit seinem Antritt der Abwehr und legte klug quer, wo der 17-jährige Hedig bei seinem Punktspieldebüt einrückte und den Ball nur über die Linie drücken musste. Dazwischen verwertete Carl eine Freistoßflanke von To. Schremmer mit dem Kopf, so dass die Partie eigentlich nach gut 20 Minuten entschieden war.

Zumal die KSG, angetrieben von Hollo, Carl, Hoffmann und Hedig, Konzentration und Tempo hochhielt und die Gäste nicht ins Spiel kommen ließ. Einzig die Zielstrebigkeit ging in der Folge etwas verloren, auch tappte man zu oft in die Abseitsfalle (Heller). Kurz vor der Pause, als Oberröblingen II etwas mehr Zugriff aufs Spiel bekam, sorgte Hoffmann auf Pass von Carl - aus allerdings stark abseitsverdächtiger Position - für weitere Beruhigung mit dem 4:0.

Nach der Pause gab es bei den Gästen gleich drei Wechsel, am Spielverlauf änderte sich aber wenig. Gefahr beschwor der VfB nur bei Ecken hervor, defensiv gab es weiter große Lücken, durch die die Hausherren oft spazierten. Oft aber auch zu vorzeitig, weshalb viele Situationen wegen Abseits zurückgepfiffen worden.

Bei Gängels Tanz an fünf Gegenspielern inklusive Torwart vorbei zum 5:0 konnte allerdings kein Abseitspfiff stören. In der Folge verpassten es die Gastgeber aber bei zahlreichen klaren Torchancen (Hoffmann, L. Hollo, Mieth, Doerner) das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, hier verhinderte Oberröblingens Bester - Torhüter Mund - ein größeres Debakel. Bei Schremmers Treffer nach Flanke von Mieth war er aber machtlos.

Erst im Gefühl des sicheren Sieges leistete sich die KSG einige Unkonzentriertheiten in der Abwehr, K. Koch zeigte aber bei den beiden klarsten Chancen des VfB starke Reflexe und hielt so seinen Kasten sauber. Am Ende steht ein hochverdienter Erfolg für die Hausherren, die damit den Anschluss an den dritten Rang halten.

Am kommenden Sonntag wartet auf die KSG erneut ein Heimspiel, diesmal gegen Eintracht Bennungen. Oberröblingen II empfängt ebenfalls Sonntag den Tabellenzweiten Teutonia Siersleben.