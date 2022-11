Debütant hält Elfmeter und wird zum Matchwinner

Radvan hielt durch den gehaltenen Elfer auch den 1:0-Auswärtssieg beim TSV Wiepenkathen II fest. Sein Gegner in diesem direkten Duell habe "zu offensichtlich in die eine Ecke geschaut, also habe ich die andere gewählt", erklärt der Torhüter sein Erfolgsrezept in diesem Fall. "Das war ein gutes Gefühl", sagt Radvan. Zumal er vor seinem Debüt auch "extrem aufgeregt" war.

Radvan lebt und spielt bisher nur in Hammah. "Durch und durch Hammaher", sagt Trainer Nico Wellm. Eigentlich war der 19-Jährige als Ersatztorhüter für die Bezirksligamannschaft vorgesehen. Doch wegen einer Sehnenscheidenentzündung konnte er "nicht mehr zupacken" und fiel zwei Monate aus. Auf eigenen Wunsch ging er in die Zweite. "Da habe ich meine Kumpels und fühle mich wohl."

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?

Das waren immer die Hallenturniere in der Jugend.