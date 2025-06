Debüt war erst der Anfang: Lucie Spielmann kickt beim FC Neufahrn in der Männer-Kreisklasse

Neufahrn – Für das Happy End nach einer anstrengenden Saison in der Kreisklasse brauchten die Fußballer des FC Neufahrn noch einen Sieg am letzten Spieltag. Mit dem 1:0 gegen die SpVgg Zolling entging der FCN der Abstiegsrelegation – und schrieb so ganz nebenbei Geschichte: Mit Lucie Spielmann (20) räumte eine Frau auf der Doppelsechs ab und legte die Basis für den Zu-Null-Sieg. Es war das erste Spiel der jungen Fußballerin im Herrenbereich. In der kommenden Saison soll aus der Besonderheit die Regel werden.

Lucie Spielmann wurde in der Jugend des FC Ingolstadt 04 ausgebildet und schaffte auch den Sprung in den Damenbereich. 14 Einsätze in der 2. Bundesliga stehen in ihrer Vita plus weitere Spiele in der Zweiten Mannschaft der Ingolstädterinnen in der Bayern- und Landesliga. Spielmann zog dann aber vor etwa einem Jahr konsequent einen Schlussstrich: Die Fahrerei wurde ihr zu viel in Verbindung mit ihrem BWL-Studium, das sich auch nicht von alleine erledigt. „Ich hatte den Spaß am Fußball verloren“, sagt die 20-Jährige. Zuvor hatte sie noch höherklassige Angebote ausgeschlagen, weil sie nicht aus ihrem Wohnort Neufahrn wegziehen mochte. Für den Fußball wollte sie die Heimat nicht verlassen und auch nicht die Lebensplanung über den Haufen werfen.

Ein ehemaliger Jugendtrainer brachte Lucie Spielmann dann auf die Idee, den frühen Fußball-Ruhestand zu beenden und wieder wie in ihrer Kindheit das Trikot des FC Neufahrn überzustreifen. So kam es zum Comeback – und zwar in der Ersten Mannschaft der Herren.