Grefrath verlor deutlich gegen Neuwerk. – Foto: SC St. Tönis

Debüt von Thamm beim SSV Grefrath geht in die Hose Der Kampf um Platz zwei in der Bezirksliga-Gruppe 4 gleicht einem Schneckenrennen. Die Tönisberger können auch von einem Ausrutscher der Konkurrenten nicht profitieren. Derweil geht das Debüt von Alexander Thamm beim SSV Grefrath komplett in die Hose. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Gnadental TSV Bayer Weissenberg FC Mgladbach + 14 weitere

Weil Spitzenreiter OSV Meerbusch gegen Brüggen nicht über eine Punkteteilung hinaus kam, Neuss-Gnadental aber das Derby gegen Uedesheim für sich entschied, liegen beide Teams in der Gruppe 3 der Bezirksliga nun gleichauf. Während der SC St. Tönis II sich auch gegen den 1. FC Mönchengladbach durchsetzte und sich unten immer mehr davon macht, ging der Einstand von Alexander Thamm als neuem Trainer in Grefrath völlig in die Hose. Eine 0:5-Heimschlappe, die sich schnell abzeichnete, muss erst verdaut werden. Schon nach dem ersten Angriff des Gegners lagen die Blau-Weißen hinten.