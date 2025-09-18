Pleite für Gladbach II. – Foto: SSVg Velbert 02

Debüt von Sascha Eickel: Gladbachs U23 verliert Rheinderby Manches im Regionalligaspiel der Gladbacher U23 bei der U21 des 1. FC Köln dürfte den Borussen am Mittwoch aus den Vorwochen sehr bekannt vorgekommen sein. Doch unter der Leitung von Sascha Eickel verlor das Team diesmal nach Führung – auf außergewöhnlich Verlinkte Inhalte Regionalliga West Borussia MG II 1. FC Köln II Sascha Eickel Michel Lieder

Dass Borussias U23 in der Regionalliga West eine englische Woche zu bestreiten hat, kommt eher selten vor. Diesmal kam sie der Gladbacher Zweitvertretung aber besonders ungelegen. Da am Montag Profi-Cheftrainer Gerardo Seoane entlassen wurde und Eugen Polanski vorerst aufrückte, benötigte die U23 kurzfristigen Ersatz.

Gestern, 14:00 Uhr 1. FC Köln 1. FC Köln II Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 2 1 Abpfiff Sascha Eickel, Sportlicher Leiter der U19 und U23, übernahm den Job am Dienstag und stand schon 24 Stunden später an der Seitenlinie: Borussias U23 trat am Mittwochmittag bei der U21 des 1. FC Köln an – und verlor das kleine Derby nach Halbzeitführung noch 1:2. Während Eickel auf Charles Herrmann, der normalerweise bei den Profis mittrainiert hätte, in der Startformation zurückgreifen konnte, war Torwart Tiago Pereira Cardoso nicht mitgekommen nach Köln, stattdessen erhielt Maximilian Neutgens die bereits von Polanski angekündigte Chance auf Einsatzzeit. Einer, der bislang immer dabei war und bis auf den ersten Spieltag immer traf, brachte Gladbach in Führung.

In der 23. Minute schlug Yannik Dasbach mit links eine perfekt getimte Flanke aus dem Halbfeld, die Jan Urbich, der Torjäger vom Dienst, mit einem präzisen Kopfball verwertete. Es war Urbichs elftes Saisontor im achten Spiel. Lieder fliegt