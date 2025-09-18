Debüt von Sascha Eickel: Gladbachs U23 verliert Rheinderby

Dass Borussias U23 in der Regionalliga West eine englische Woche zu bestreiten hat, kommt eher selten vor. Diesmal kam sie der Gladbacher Zweitvertretung aber besonders ungelegen. Da am Montag Profi-Cheftrainer Gerardo Seoane entlassen wurde und Eugen Polanski vorerst aufrückte, benötigte die U23 kurzfristigen Ersatz.
Während Eickel auf Charles Herrmann, der normalerweise bei den Profis mittrainiert hätte, in der Startformation zurückgreifen konnte, war Torwart Tiago Pereira Cardoso nicht mitgekommen nach Köln, stattdessen erhielt Maximilian Neutgens die bereits von Polanski angekündigte Chance auf Einsatzzeit. Einer, der bislang immer dabei war und bis auf den ersten Spieltag immer traf, brachte Gladbach in Führung.
In der 23. Minute schlug Yannik Dasbach mit links eine perfekt getimte Flanke aus dem Halbfeld, die Jan Urbich, der Torjäger vom Dienst, mit einem präzisen Kopfball verwertete. Es war Urbichs elftes Saisontor im achten Spiel.
Doch machten sich die Borussen kurz nach der Pause selbst das Leben schwer, indem ihr Kapitän Michel Lieder wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Schon zuletzt gegen Fortuna Köln sowie bei der U23 Borussia Dortmunds hatte Gladbach in Unterzahl spielen müssen nach Gelb-Roten Karten gegen Lion Schweers und Veit Stange. Beide Spiele konnte Borussia trotzdem letztlich knapp für sich entscheiden.
In Köln gelang das nicht, da der FC kurz nach Lieders Hinausstellung antwortete: Eine flache Hereingabe konnte Neutgens nur nach vorne abprallen lassen, Etienne Borie staubte zum Ausgleich ab (59.). Und 20 Minuten später kam der rheinische Rivale im kleinen Derby gar zum Siegtor, und das auf außergewöhnliche Weise: Emin Kujovic verwandelte von der rechten Seite einen Eckball direkt, der Ball flog über Neutgens hinweg an den Innenpfosten und von dort hinter die Linie.
Borussia: Neutgens – Lieder, Schweers, Meiser, Dasbach (89. Adozi) – Vidic (74. Cirpan), Stange – Herrmann (74. Korb), Sauck (89. Josi. Uwakhonye), Michaelis (58. Atty) – Urbich. Tore: 0:1 Urbich (23.), 1:1 Borie (59.), 2:1 Kujovic (79.). Rot: Lieder (54./Notbremse). Zuschauer: 700.