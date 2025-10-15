Debüt von Patrick Haugeneder "beeindruckt mich zutiefst"

Auf den ersten Blick ist Patrick (genannt: „Pät“) ein Junge wie jeder andere. Der Vorderfreundorfer ist ein regelrechter Fußballnarr. Er himmelt aber nicht – wie Millionen anderer Burschen – die Stars der Szene wie Christiano Ronaldo oder Lionel Messi an, sondern die Kicker des SV Grainet. Der Ursprung seines blau-weißen Fiebers: „Vor einiger Zeit habe ich mit meinem Opa, Manfred Häusl, ein Spiel der Graineter angeschaut – von da an war’s um mich geschehen." Eine Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit dem Onlinemagazin da Hog'n.
Es gibt Redewendungen rund ums Thema „Herz“ wie Sand am Meer, die zu dieser Geschichte passen würden. Doch keine dieser Phrasen kann wohl nur annähernd das Gefühl beschreiben, das mit dem Ereignis einhergeht, dass sich rund um ein lapidares A-Klassen-Fußballspiel (niedrigste Liga im Amateurbereich) am vergangenen Samstagabend ereignet hat.
In der Begegnung zwischen dem SV Grainet II und der DJK Böhmzwiesel wurde zehn Minuten vor Schluss Patrick Haugeneder für Nathan Blöchl eingewechselt. Keine große Sache, möchte man meinen. Doch: Für den 21-Jährige bedeutete dieser Moment die Welt. Denn er ist der Beweis dafür, dass mit Willen, Ehrgeiz und Leidenschaft selbst „Launen der Natur“ überwunden werden können…
Seit gut sechs Jahren ist der 21-Jährige bei jedem Spiel – egal ob Erste oder Zweite Mannschaft – mit von der Partie. Als Zeugwart, als Betreuer, als Fan – und als gute Seele der Mannschaft(en). Dass Patrick Haugeneder ein durch und durch positiver Mensch ist, der von vielen Seiten als „bester Freund“ und „absolut liebenswert“ beschrieben wird, kommt nicht von ungefähr. Es ist das Ergebnis eines bis dato steinigen Lebensweges, der dazu führte, dass der Schichtarbeiter heute jede Minute genießen kann – und schlichtweg keine Zeit mehr dafür hat, traurig, zornig oder überhaupt negativ zu sein.
________
„Patrick ist für uns weit mehr als nur ein Spieler und Betreuer – er ist ein ganz besonderer Teil unserer SVG-Familie. Von Anfang an war er immer mit vollem Herzen und Einsatz dabei. Trotz seiner Krankheit hat er nie aufgegeben, nie gejammert, sondern sich immer mit voller Leidenschaft für seinen SVG eingesetzt. Umso schöner war der Moment, als er vor der Saison auf uns zukam und mit leuchtenden Augen erzählte, dass ihm sein Arzt endlich die Freigabe gegeben hat, rund zehn Minuten pro Begegnung zu spielen.“ (Christoph Seidl, Trainer Grainet II)
________
Von Geburt an leidet der Vorderfreundorfer am sog. Hypoplastischen Linksherzsyndrom (HLHS). „Kurz zusammengefasst fehlt mir die linke Seite des Herzens“, erklärt er dazu. Diese Laune der Natur ist – wenn man so will – seit 21 Jahren sein engster Wegbegleiter. Im positiven Sinne, denn: HLHS hat dazu geführt hat, dass er nun eben Bescheid weiß, was es heißt, leben zu dürfen. Im negativen Sinne, weil im Vergleich zu Gleichaltrigen das Normale nicht normal erscheint. Dazu zählt auch das Fußballspielen, das für viele Burschen im Bayerwald dazu gehört wie die Luft zum Atmen.
„Ich bin oft darauf angesprochen worden, warum ich denn nicht einmal selber kicken möchte“, blickt Haugeneder zurück. Was gut gemeint war, war für ihn oft ein Stich ins ohnehin malträtierte Herz. „Pät“ schaffte es jedoch, seine Enttäuschung in diesem Zusammenhang in Ehrgeiz umzuwandeln. Sein großes Ziel: „Einmal das SVG-Trikot anziehen, einmal für Grainet auflaufen.“ Als ihm seine Ärzte – nach seinen Eltern wohl die wichtigen Ansprechpartner überhaupt – endlich das Okay gaben, hatte er freie Bahn – jedoch mit angeborener, angezogener Handbremse.
„Ich bin unendlich schnell außer Atem“, berichtet er von den HLHS-Folgen. „Von null auf hundert geht gar nicht. Ich muss mich immer langsam rantasten an Belastungen.“ Und das hat er auch gemacht – mit einem Durchhaltevermögen, das selbst so mancher Leistungssportler alt aussehen lässt. Patrick wurde für seine unendlichen Mühen belohnt – am vergangenen Samstag, als er erstmals Spiel- und Einsatzzeit von seinem Trainer bekommen hat. „An sich ist das Spiel gut gelaufen“, blickt er zufrieden zurück und ergänzt. „Ich war Teil des Doppelsturmes – und gewonnen haben wir auch.“
________
„Er ist ein echtes Vorbild. Er zeigt jeden Tag, was man mit Geduld, Disziplin und einem starken Willen erreichen kann – egal, was das Leben einem mitgibt. Mich persönlich beeindruckt es zutiefst, wie er mit seinem Schicksal umgeht. Patrick bleibt immer positiv, hat immer ein Lächeln im Gesicht und ist für jeden Spaß zu haben – einfach ein großartiger Mensch, der das ganze Team mit seiner Art mitreißt.“ (Trainer Christoph Seidl)
________
Näher nachgefragt, wie er sich fernab der sportlichen Komponente gefühlt habe, als sein großer Wunsch in Erfüllung ging, fallen einfache Worte, die in Anbetracht seiner Vergangenheit emotionaler nicht sein könnten. „Es war schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal erleben darf.“ Patrick Haugeneder ist ein Kämpfer – und ein noch größeres Vorbild wohl als Christiano Ronaldo oder Lionel Messi. Da braucht’s auch keine Redewendungen, keine Phrasen oder Floskeln. Denn seine Geschichte, die noch längst nicht zu Ende erzählt ist, spricht für sich.