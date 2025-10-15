Voller Fokus auf das Spiel: Während seines Einsatzes war Patrick Haugeneder (links) „im Tunnel“, wie es in der Fußballersprache so schön heißt – Foto: Anita Fuchs/SV Grainet

Debüt von Patrick Haugeneder "beeindruckt mich zutiefst" Trotz Hypoplastischen Linksherzsyndrom (HLHS) wurde der 21-Jährige beim Spiel Grainet II vs. Böhmzwiesel eingewechselt.

Auf den ersten Blick ist Patrick (genannt: „Pät“) ein Junge wie jeder andere. Der Vorderfreundorfer ist ein regelrechter Fußballnarr. Er himmelt aber nicht – wie Millionen anderer Burschen – die Stars der Szene wie Christiano Ronaldo oder Lionel Messi an, sondern die Kicker des SV Grainet. Der Ursprung seines blau-weißen Fiebers: „Vor einiger Zeit habe ich mit meinem Opa, Manfred Häusl, ein Spiel der Graineter angeschaut – von da an war’s um mich geschehen." Eine Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit dem Onlinemagazin da Hog'n.

Es gibt Redewendungen rund ums Thema „Herz“ wie Sand am Meer, die zu dieser Geschichte passen würden. Doch keine dieser Phrasen kann wohl nur annähernd das Gefühl beschreiben, das mit dem Ereignis einhergeht, dass sich rund um ein lapidares A-Klassen-Fußballspiel (niedrigste Liga im Amateurbereich) am vergangenen Samstagabend ereignet hat. In der Begegnung zwischen dem SV Grainet II und der DJK Böhmzwiesel wurde zehn Minuten vor Schluss Patrick Haugeneder für Nathan Blöchl eingewechselt. Keine große Sache, möchte man meinen. Doch: Für den 21-Jährige bedeutete dieser Moment die Welt. Denn er ist der Beweis dafür, dass mit Willen, Ehrgeiz und Leidenschaft selbst „Launen der Natur“ überwunden werden können…

Seit gut sechs Jahren ist der 21-Jährige bei jedem Spiel – egal ob Erste oder Zweite Mannschaft – mit von der Partie. Als Zeugwart, als Betreuer, als Fan – und als gute Seele der Mannschaft(en). Dass Patrick Haugeneder ein durch und durch positiver Mensch ist, der von vielen Seiten als „bester Freund" und „absolut liebenswert" beschrieben wird, kommt nicht von ungefähr. Es ist das Ergebnis eines bis dato steinigen Lebensweges, der dazu führte, dass der Schichtarbeiter heute jede Minute genießen kann – und schlichtweg keine Zeit mehr dafür hat, traurig, zornig oder überhaupt negativ zu sein.

________ „Patrick ist für uns weit mehr als nur ein Spieler und Betreuer – er ist ein ganz besonderer Teil unserer SVG-Familie. Von Anfang an war er immer mit vollem Herzen und Einsatz dabei. Trotz seiner Krankheit hat er nie aufgegeben, nie gejammert, sondern sich immer mit voller Leidenschaft für seinen SVG eingesetzt. Umso schöner war der Moment, als er vor der Saison auf uns zukam und mit leuchtenden Augen erzählte, dass ihm sein Arzt endlich die Freigabe gegeben hat, rund zehn Minuten pro Begegnung zu spielen.“ (Christoph Seidl, Trainer Grainet II) ________ Von Geburt an leidet der Vorderfreundorfer am sog. Hypoplastischen Linksherzsyndrom (HLHS). „Kurz zusammengefasst fehlt mir die linke Seite des Herzens“, erklärt er dazu. Diese Laune der Natur ist – wenn man so will – seit 21 Jahren sein engster Wegbegleiter. Im positiven Sinne, denn: HLHS hat dazu geführt hat, dass er nun eben Bescheid weiß, was es heißt, leben zu dürfen. Im negativen Sinne, weil im Vergleich zu Gleichaltrigen das Normale nicht normal erscheint. Dazu zählt auch das Fußballspielen, das für viele Burschen im Bayerwald dazu gehört wie die Luft zum Atmen. „Ich bin oft darauf angesprochen worden, warum ich denn nicht einmal selber kicken möchte“, blickt Haugeneder zurück. Was gut gemeint war, war für ihn oft ein Stich ins ohnehin malträtierte Herz. „Pät“ schaffte es jedoch, seine Enttäuschung in diesem Zusammenhang in Ehrgeiz umzuwandeln. Sein großes Ziel: „Einmal das SVG-Trikot anziehen, einmal für Grainet auflaufen.“ Als ihm seine Ärzte – nach seinen Eltern wohl die wichtigen Ansprechpartner überhaupt – endlich das Okay gaben, hatte er freie Bahn – jedoch mit angeborener, angezogener Handbremse.

Nicht nur, weil es eines der ersten Spiele unter Flutlich am Glasbach war, ein besonderes Moment für den SV Grainet: Patrick Haugeneder bekommt letzte Anweisungen von Coach Christoph Seidl vor siener Einwechslung. – Foto: Anita Fuchs/SV Grainet