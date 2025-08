Debüt-Treffer von Niederlechner! Neuzugang verhindert Fehlstart des TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen

Ein echter Gradmesser zum Start in die neue Drittliga-Saison: Der TSV 1860 gastierte bei Rot-Weiss Essen und holte einen Punkt. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Essen – Es ist endlich so weit! Die neue Drittliga-Saison 2025/26 wird heute Abend mit einem echten Kracher eröffnet: Rot-Weiss Essen empfängt den TSV 1860 München im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße. Anpfiff ist um 19 Uhr, und die Vorfreude auf dieses Spitzenduell könnte kaum größer sein.

Selten herrschte vor einer Saison eine solche Euphorie um die Münchner Löwen wie in diesem Jahr. Nach einer beeindruckenden Vorbereitung mit sieben Siegen in acht Testspielen und dem fulminanten 4:0-Statement gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg ist die Stimmung im Löwenlager bestens.

TSV 1860 startet mit der gleichen Aufstellungen wie im Test gegen Jahn Regensburg

Doch Trainer Patrick Glöckner warnt vor zu hohen Erwartungen: „Wir dürfen nicht anfangen, rumzuspinnen.“ Der 48-Jährige sieht sein Team überraschenderweise sogar als Außenseiter und erklärt: „Essen ist klarer Aufstiegsfavorit, der enorm gefährlich im Umschaltspiel ist.“

Die Startelf steht bereits fest – Glöckner wird mit derselben Formation beginnen wie beim 4:0-Erfolg in Regensburg: „Die Mannschaft hat sich top präsentiert.“

Mit Neuzugängen wie Kevin Volland und Florian Niederlechner haben die Löwen ihre Schlagkraft erheblich verstärkt. Die Qualität zeigt sich allein daran, welche namhaften Spieler zunächst auf der Bank sitzen werden. „Vor allem lassen wir Jungs daheim, die in der Woche danach theoretisch auch in der Startelf stehen könnten“, erklärt Glöckner die Luxusprobleme. In Essen fehlen unter anderem Soichiro Kozuki, Max Reinthaler und Morris Schröter im Kader.

RWE-Trainer Uwe Koschinat beeindruckt vom Kader der Löwen

Auf der anderen Seite zeigt sich RWE-Coach Uwe Koschinat ehrlich beeindruckt von der Qualität der Münchner: „Deswegen muss ich als Trainer schon bewerten, dass wir wahrscheinlich gegen die absolute Orientierung in dieser Liga am 1. Spieltag spielen.“

Koschinat durchschaut dabei die taktischen Spielchen der Löwen: „Ich kann natürlich total nachvollziehen, dass sie Erwartungshaltung ein bisschen herunter moderieren. Ich bin aber sehr, sehr ehrlich: Das würde ich einem Florian Niederlechner oder einem Kevin Volland keine Sekunde abnehmen, dass sie irgendwo mit einem guten Mittelfeldplatz in diesem Jahr zufrieden wären.“

Löwen treffen auf das zweitstärkste Team der vergangenen Rückrunde

Die Ausgangslage ist klar: Beide Mannschaften gehören zu den heißesten Aufstiegskandidaten der Liga. Während 1860 München nach dem Investoren-Wirrwarr um Hasan Ismaik sportlich überzeugen will, hat sich Rot-Weiss Essen unter Koschinat bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison als zweitbeste Mannschaft der Liga etabliert.

Mit 19.300 Zuschauern ist das Stadion an der Hafenstraße ausverkauft, der Gästeblock mit 2.500 Löwen-Fans ebenfalls komplett gefüllt. Die Atmosphäre verspricht elektrisch zu werden – ein würdiger Rahmen für den Saisonauftakt. Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (mg)