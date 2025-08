Debüt-Tor: Ex-Dynamo schießt Preussen zum ersten Regionalliga-Sieg

Mit der Punkteteilung beim 2:2 gegen Eilenburg letzte Woche war der Aufsteiger BFC Preussen bereits früh in der neuen Regionalliga-Saison angekommen. Nun hat der Klub aus dem Berliner Süden seinen ersten Dreier in der neuen Liga feiern können.

Bei Hertha 03 Zehlendorf begannen die Gäste gut, erspielten sich gleich in den Anfangssekunden einen ersten Eckball. In der Folge ging es hin und her. Beide Teams hatten Gelegenheiten, nutzten diese aber nicht. Für Zehlendorf vergab Patrick Abe, für die Gäste scheiterte Gouano an Torhüter Dedidis. Die größte Gelegenheit hatte Fontein, der in der 42. Minute die Latte traf.