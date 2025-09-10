Debüt mit 17 in der Bundesliga: Ex-Bayern-Talent geht in die 3. Liga

Ulm – Der SSV Ulm 1846 hat die Verpflichtung von Leon Dajaku bekannt gegeben. Der 24-jährige Offensivspieler, der zuletzt vereinslos war, hat beim Drittligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet. Dajaku, der seine Karriere beim VfB Stuttgart begann, sucht nun in der 3. Liga eine neue Herausforderung.

Dajaku hat eine bewegte Karriere hinter sich. Ausgebildet beim VfB Stuttgart, wechselte er 2019 zum FC Bayern München. Dort gewann er 2020 das Double und konnte wertvolle Erfahrungen sammeln. Seine Karriere führte ihn weiter zu Union Berlin und schließlich ins Ausland, wo er für den AFC Sunderland in England, den FC St. Gallen in der Schweiz, Hajduk Split in Kroatien und zuletzt Sharjah FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielte.

Trotz seiner jungen Jahre hat er bereits in verschiedenen hochklassigen Ligen, darunter die Bundesliga (Debüt mit 17), die englische Championship und League One, sowie die Top-Ligen in der Schweiz und Kroatien, Erfahrungen gesammelt. Neben seinen Vereinsstationen hat Dajaku auch international auf sich aufmerksam gemacht.

Für die deutschen U-Nationalmannschaften absolvierte er 24 Spiele und konnte so seine Fähigkeiten auf internationaler Bühne unter Beweis stellen. Nun kehrt er nach Deutschland zurück, um beim SSV Ulm 1846 Fussball seine Karriere fortzusetzen. Der SSV Ulm hofft, dass Dajaku die bislang schwache Offensive beleben kann.

Ulm-Geschäftsführer Thiele: „Leon ist genau der Spielertyp, den wir noch gesucht haben"

Nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur drei Punkten aus vier Spielen soll der Offensivspieler neue Impulse setzen. Geschäftsführer Markus Thiele äußerte sich optimistisch: „Leon ist genau der Spielertyp, den wir noch gesucht haben. Er kann im offensiven Mittelfeld Chancen kreieren und unserem Spiel noch mehr Qualität geben. Wir freuen uns, dass wir ihn nach der Transferphase für uns gewinnen konnten.“

Dajaku selbst zeigte sich erfreut über die neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr, bei einem Traditionsverein wie dem SSV Ulm 1846 Fussball eine neue Herausforderung angehen zu können. Zudem bin ich nun wieder sehr nahe an meiner Heimat und meiner Familie. Für mich ist das eine tolle Chance und ich möchte meine Qualitäten bestmöglich einbringen, sodass wir gemeinsam erfolgreich sind.“ (smr)