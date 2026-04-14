Debüt im Topspiel: Ex-Bundesliga-Profi kickt in der Kreisliga A

Mit einem 1:4-Erfolg bei Askania Coepenick hat die zweite Mannschaft des TSV Rudow am Sonntag die Tabellenführung in Staffel 1 der Kreisliga A verteidigt und den Konkurrenten aus dem Südosten Berlins gleichzeitig auf vier Punkte distanziert. Nachdem Askania die 0:1-Führung der Gäste vor der Pause ausgleichen konnte, zogen Erik Kuka und Doppelpacker Mahdi Chahrour die Partie auf Rudows Seite. Unmittelbar nach dem 1:4 wechselten die Gäste dann Chinedu Ede ein. Der 39-jährige Flügelstürmer ist Ex-Profi, hat unter anderem 109 Zweitliga-Partien für den MSV Duisburg, Union Berlin und den 1. FC Kaiserslautern absolviert. Bei Hertha BSC und Mainz 05 sammelte er auch Einsatzminuten in der 1. Bundesliga. Übers Ausland (Niederlande und Thailand) führte ihn sein Weg schließlich nach Berlin zurück. Bei der VSG Altglienicke beendete der ehemalige Junioren-Nationalspieler seine Karriere 2019.

Seither kickte Ede in der Ü32 von Hertha BSC, in der eine Reihe von Ex-Profis agiert. Zudem wechselte er vom Spielfeld an den Seitenrand, ist seit Saisonbeginn im Nachwuchsleistungszentrum seinen Ex-Klubs in Köpenick aktiv. Zunächst war er Co-Trainer der U14, stieg nun im Zuge der Beförderung Marie-Louise Etas in dieser Woche zur U17 auf.

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