Debüt gegen Aufsteiger München 54

Für das Regionalliga-Team von Futsal Allgäu steht am Samstagabend das nächste Kräftemessen bevor. Am zweiten Spieltag müssen die Dribbelkünstler zum ersten Mal auswärts antreten. Gegner ist der TSV München 54. Der Aufsteiger sorgte gleich zum Saisonauftakt für Negativschlagzeilen, weil sie gegen den SV Darmstadt 98 nicht antraten.

„Wir wissen überhaupt nicht, was uns erwartet. Weil München das erste Spiel nicht absolviert hat, haben wir auch keinen Gradmesser, geschweige Daten oder Fakten über sie“, betont Tom Neitzel. Was der Vereinschef aber weiß, dass sie wohl durchaus in der Bayernliga eine starke Truppe aufs Parkett geschickt haben. Einige erfahrene Futsaler sind beim Aufsteiger vertreten. Nach dem am Ende doch erfreulichen Auftakterfolg über den TSV Neuried will Futsal Allgäu gleich nachlegen. Neitzel ist sich bewusst, die Partie wird alles andere als einfach. „München wird alles daransetzen, zu gewinnen. Da gerade die Wies’n läuft, dürfte dies auch für die Futsaler Motivation genug sein. Aber wir werden uns dagegenstemmen“, so Neitzel. „Drei Punkte wären schon eine feine Sache. Das wird allerdings auch das Ziel der Mannschaft sein.“