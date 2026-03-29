Debüt, Comeback, Enttäuschung 96-Profis sammeln unterschiedliche Erfahrungen auf Länderspielreise von red · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser

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Die Länderspielphase hat für die Profis von Hannover 96 unterschiedliche Geschichten geschrieben – von gelungenen Comebacks über Premieren bis hin zu einem geplatzten Traum.

Okon meldet sich zurück Für Ime Okon stand ein besonderes Comeback an. Der Innenverteidiger kehrte erstmals seit seinem Wechsel zu Hannover 96 wieder in den Kader der südafrikanischen Nationalmannschaft zurück – und überzeugte direkt. Beim 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Panama absolvierte der 22-Jährige die vollen 90 Minuten. Nachdem er zuletzt nicht berücksichtigt worden war, nutzte Okon seine Chance, um sich im Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft zu empfehlen. Südafrika ist bereits qualifiziert – weitere Einsätze könnten seine Rolle im Team festigen.

Einen besonderen Moment erlebte auch Mwisho Mhango. Der 18-Jährige gab beim torlosen Remis Malawis gegen Sambia sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Über 70 Minuten stand der Offensivspieler auf dem Platz und sammelte wertvolle internationale Erfahrung – ein weiterer Schritt in der Entwicklung des jungen Talents, das erst seit Herbst 2025 in Hannover unter Vertrag steht.