Debakel und Verletzung – WSV mit Wochenende zum Vergessen

Der WSV Unterammergau verliert Kapitän Brauchle und das Spiel in Berg. Mit einer 0:4-Niederlage gerät die Mannschaft weiter in den Tabellenkeller.

Berg – Bitterer hätte der Kreisliga-Spieltag für den WSV Unterammergau nicht laufen können. Beim MTV Berg setzte es eine 0:4-Niederlage. Noch schwerer wog aber der Ausfall von Kapitän Ferdinand Brauchle. Der senkte nach einer völlig überzogenen Attacke von Bergs Innenverteidiger Bernard Crnjak bereits nach zehn Minuten den Daumen und musste mit einer Rückenverletzung vom Fußballplatz. „Damit fehlte uns unser Ankerpunkt in der Offensive und ein weiterer erfahrener Mann“, analysierte Trainer Tobias Benning spürbar geknickt.

Ein Fußballer wie Anton Speer geht dem WSV derzeit an allen Ecken und Enden ab. Er ist für den Gegner ein Ekelpaket, setzt zeitgleich seine Mitspieler in Szene und reißt sie emotional mit. Doch wie auch Pius Zehetmeier und Matthias Vogt ist Speer aufgrund eines Kreuzbandrisses noch zum Zuschauen verdammt. Dabei täte er genau gegen so körperbetonte Gegner wie Berg gut. Die jungen Ammertaler Spieler versuchen, in die Bresche zu springen, sind damit zumeist aber noch überfordert. „Dafür brauchen sie einfach Zeit, und die müssen wir ihnen auch geben.“

Bis dahin zahlen die Unterammergauer Lehrgeld. In den entscheidenden Situationen zeigten sich die Gastgeber einfach cleverer. Zumal Schiedsrichter Peter Rascher in Halbzeit eins die kniffligen Szenen allesamt Berg zugestand. Nach drei Minuten verweigerte er den Gästen einen Strafstoß. Der Nackenschlag folgte prompt: Im Gegenangriff versenkte Bergs Torjäger Marcel Höhne den Ball im langen Eck.

Dann folgte die Aktion, die dem WSV einen personellen und emotionalen Knacks verpasste: Crnjak sprang dem WSV-Kapitän völlig übertrieben und unvermittelt ins Kreuz. Crnjak, der sich dafür sogar einen Rüffel von Bruder Mijo einhandelte, kam mit Gelb davon. Für Brauchle war die Partie zu Ende. Sichtlich benommen verließ er den Platz.

WSV-Coach bemängelt fehlenden Konkurrenzkampf

Der WSV-Offensive wurde dadurch endgültig der Zahn gezogen. Und auf der anderen Seite wurden die Nachlässigkeiten schnurstracks bestraft. Furkan Yavuz und Mijo Crnjak erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Bernard Crnjak, der nach einem weiteren Foul kurz vor der Zeitstrafe stand, wurde von MTV-Coach Maximilian Wagner beschützt und blieb in der Kabine.

Das half den Unterammergauer Fußballern jedoch nicht wirklich. Zwar hatten sie fortan ein kleines spielerisches Übergewicht, in Gefahr brachten sie das gegnerische Gehäuse nicht. Das Tor machte erneut Berg, die Partie war entschieden. „Solche Spiele hast du eben, wenn du unten drin stehst“, analysierte Benning. „Uns fehlen aktuell die letzten Prozente. Die muss man sich im Training erarbeiten.“ Doch auch da fehlt es aktuell an Konkurrenzkampf. „Deshalb tun wir uns schwer, ans Limit zu gehen.“