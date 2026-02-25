Debakel statt Generalprobe

– Foto: Horst Vogler

Der SV Atlas Delmenhorst hat sich die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart sicher anders vorgestellt. Beim 0:8 (0:6) gegen die U23 des SV Werder Bremen erlebte der Oberliga-Zweite keine Standortbestimmung, sondern eine regelrechte Demontage. Auf dem Kunstrasenplatz am Weserstadion wirkten die Delmenhorster gegen den Regionalligisten in allen Belangen unterlegen – sowohl in der körperlichen Spritzigkeit als auch in der mentalen Frische.

Bereits zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 0:6 entschieden. Eine „Aneinanderreihung von Fehlern“, wie Trainer Key Riebau dem "Weser-Kurier" verriet, ermöglichte den spielfreudigen Bremern einfache Tore. Weder die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Hoffnungsträger Lucas Bauer noch riskante Manöver von Torhüter Damian Schobert konnten den Spielfluss der Grün-Weißen stoppen. Der sportliche Leiter Stephan Ehlers sprach nach Abpfiff von einer „Abreibung“ und einem notwendigen „Schuss vor den Bug“.

Trainer Riebau sieht sein Team aktuell bei lediglich 45 bis 50 Prozent des Leistungsvermögens, was er vor allem auf die witterungsbedingt holprige Vorbereitung zurückführt. Doch die Entschuldigung allein reicht ihm nicht: Mit Blick auf den kommenden Ligastart gegen Lupo Martini Wolfsburg forderte er eine deutliche Reaktion innerhalb der Mannschaft. „Es darf in der Truppe jetzt auch mal knallen“, sagte Riebau dem "Weser-Kurier". Die Zeit der Experimente ist vorbei, nun muss die verlorene Resilienz schleunigst zurückkehren.