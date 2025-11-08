Debakel: SSV Ulm geht gegen Hansa Rostock mit 0:5 unter

Schwierige Ausgangslage im Heimspiel

Nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart II wollten die Spatzen im Donaustadion Wiedergutmachung leisten. Die Partie begann mit vorsichtigem Abtasten. In der 6. Minute segelte ein Rostocker Freistoß von der linken Seite gefährlich durch den Strafraum, fand aber keinen Abnehmer. Dann der erste Rückschlag: Nach einem Handspiel von Luis Görlich entschied der Schiedsrichter in der 13. Minute auf Strafstoß. Kenan Fatkic trat an und verwandelte sicher ins rechte Eck – das 0:1 aus Ulmer Sicht.

Rostock trifft nach Belieben

Nur vier Minuten später schlugen die Gäste erneut zu. Andreas Voglsammer verwertete eine Offensivaktion eiskalt und erhöhte auf 0:2. Kurz darauf verhinderte Max Schmitt mit einer starken Parade gegen Viktor Bergh einen weiteren Gegentreffer. Doch die Rostocker drückten weiter. In der 28. Minute flankte Voglsammer präzise von rechts, und Ryan Don Naderi köpfte den Ball unhaltbar zum 0:3 ein.

Die Spatzen fanden kaum Entlastung. Kurz vor der Pause setzte Hansa noch einen drauf. Nach einer Ecke von Marco Schuster stieg erneut Ryan Don Naderi am höchsten und traf per Kopf zum 0:4. Mit einem deutlichen Rückstand ging es in die Kabine.

Ulm kämpft, Rostock bleibt effizient

SSV-Trainer Moritz Glasbrenner reagierte und brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit Lucas Röser, Elias Löder und Max Scholze. Der SSV Ulm kam nun besser ins Spiel. In der 52. Minute hatte Elias Löder die große Chance zum Anschlusstreffer, als er einen Rückpass von Naderi abfing, doch Torhüter Benjamin Uphoff rettete mit dem Fuß.

Auch Max Schmitt zeigte im Ulmer Tor starke Paraden. In der 56. Minute parierte er einen Schuss von Voglsammer aus kurzer Distanz, und kurz darauf lenkte er einen Kopfball von Emil Holten über die Latte. Trotz der besseren zweiten Hälfte fehlte den Spatzen das nötige Glück im Abschluss.

Der fünfte Gegentreffer besiegelt die Niederlage

In der 78. Minute kam Ulm zur nächsten Gelegenheit. Nach einem abgefangenen Pass durch Max Julian Brandt stand Lucas Röser frei vor dem Tor, doch Benjamin Uphoff klärte zur Ecke. Ein Foul im Strafraum an Röser blieb ungeahndet – es gab keinen Elfmeter. Drei Minuten später fiel das 0:5: Nach einer Hereingabe von der linken Seite legte Nico Neidhardt quer, und Emil Holten schob den Ball über die Linie.

Ernüchterung nach einem bitteren Spiel

Der SSV Ulm 1846 Fußball kam an diesem Tag nicht an die Leistung der vergangenen Wochen heran. In der ersten Halbzeit nutzte Rostock jede Chance, während die Spatzen kaum offensive Akzente setzen konnten. Nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich Ulm, doch der Rückstand war zu groß.

Blick nach vorn

Nach der deutlichen Niederlage bleibt der SSV Ulm 1846 Fußball mit 13 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz. Nun steht die Länderspielpause an – Zeit, um sich zu sammeln und an den Defiziten zu arbeiten. Am Samstag, 22. November, geht es auswärts gegen den TSV Havelse weiter. Dort wollen die Spatzen eine Reaktion zeigen und wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.