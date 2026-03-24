Debakel nach Führung: FC Ebersberg kassiert 1:13-Pleite

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Die Wege der beiden Fußballmannschaften werden sich am Ende der B-Klasse-6-Saison wohl trennen. Die Frage ist nur, ob der TSV Poing II dann als designierter Aufsteiger in die A-Klasse eine oder zwei Ligen über den FC Ebersberg kickt. Der "Club“ aus der Kreisstadt bleibt nach dem 1:13 (1:3)-Debakel weiterhin auf dem einzigen Abstiegsrang, hat aber den Klassenerhalt bei derzeit vier Zählern Rückstand zumindest noch vor Augen.

Ebersberg führte zwar schnell mit 1:0 durch Alexander Ambarzumjan (8.), doch das Unheil durch Tore des Tabellenzweiten folgte. Für Poing trafen Meris Sabotic, Jonas Krötz, Florian Francaj, Marlon Grunwald, Florian Scherer (2), Erio Zeqiraj (2), Max Waldhauser (2) und Felix Felber (3). Ebersbergs Abteilungsleiter Georgi Akopov fasste die Partie nach dem 1:13 (1:3)-Debakel entsprechend zusammen: „Nach gutem Beginn brachte sich der FC Ebersberg durch individuelle Fehler und die Unterzahl (Anm. d. Red.: Rote Karte für Zubairi Ssemakula/50.) selbst aus dem Spiel.“ Zu zehnt brachen bei den Gastgebern dann alle Dämme.