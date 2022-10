Debakel in Palmbach

Den letzten Sonntag kann man aus Sicht unseres FC Südstern nur als einen Sonntag zum Vergessen beschreiben. Mit großem Lob für die vergangene Leistung gegen Rüppurr angereist, holte der TSV Palmbach unsere Sterne mehr als deutlich auf den nüchternen Boden der Tatsachen zurück. Die Heimmannschaft hatte zu jeder Minute das Heft des Spiels in der Hand und erspielte sich gegen chancenlose Sterne Torchance um Torchance. Folgerichtig fiel in Minute 21 nach einem Steckpass in die Spitze das verdiente 1:0 für Palmbach. Wer denkt, dass nach diesem 1:0 ein Ruck durch die Mannschaft ging, liegt leider falsch. Gedanklich wie körperlich immer einen bis zwei Schritte zu spät, ließ unsere Mannschaft den Gegner frei kombinieren und dessen Spiel entfalten. Zu diesem schlechten Auftritt vermischte sich in Minute 32 auch noch Pech, als Torhüter Oesterle nach einem Rückpass wegrutschte und der Ball daraufhin ins eigene Tor kullerte. 2:0 für Palmbach. Nach 45 Minuten pfiff der Schiedsrichter zur Pause.

In die zweite Hälfte startete unsere Mannschaft zumindest etwas besser und konnte sich direkt zu Beginn ein paar Minuten vorne festsetzen. Wirklich gefährlich wurde es jedoch leider nicht wirklich und so wurde der heimische Torhüter über die gesamten 90 Minuten nicht ernsthaft geprüft. Palmbach überließ unseren Sternen jetzt mehr den Ball und konzentrierte sich aufs Verteidigen und Kontern. Am heutigen Tag war allerdings auch nicht mehr nötig, um die Angriffe unserer Mannschaft abzuwehren. Und so plätscherte das Spiel vor sich hin, bis Palmbach in der Schlussphase des Spiels nochmal doppelt zuschlug. In Minute 82 konnte der heimische Stürmer alleine auf Torhüter zulaufen, eine Haken schlagen und den Ball zum 3:0 unterbringen. 5 Minuten später war das Debakel für den FC Südstern vollendet, als durch einen gefühlvollen Heber das 4:0 für Palmbach markiert wurde.