Debakel im Saisonfinale // RELEGATION für den FVW!

Nach einer starken halben Stunde mit einer Vielzahl sehr guter Möglichkeiten, sowie einem Eckballverhältnis von 11:2, bricht der FVW nach dem Rückstand in der 24' und im zweiten Durchgang komplett zusammen und verliert am Ende auch in der Höhe absolut verdient mit 0:6.

Somit geht es für den FV Wüstenrot in die Relegation. Dort muss ein ganzes anderes Gesicht gezeigt werden, wie in der heutigen zweiten Halbzeit.