Debakel gegen Bruckmühl – SV Miesbach kommt nicht vom Fleck

Miesbach – Beim SV Miesbach fehlt es weiterhin an der Konstanz. Nach dem 4:1-Erfolg gegen den TSV Dorfen, bei dem die Kreisstädter auf ganzer Linie überzeugten, kassierte der SV am Samstag eine bittere 0:4-Klatsche gegen den Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl.

Gegen den vormaligen Tabellenvorletzten fehlte den Kreisstädtern der Zug zum Tor und auch das Glück war nicht auf Seiten der Weiß-Roten, die dreimal den Pfosten trafen. „Wir haben uns selbst geschlagen und hatten vorne Pech“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Bruckmühl hat im Grunde nur von unseren Fehlern profitiert.“

In einer ausgeglichenen Begegnung hatten die Hausherren die erste Möglichkeit, doch ein Abschluss von Sean Erten verfehlte das Ziel. Durch einen sehenswerten Volleyschuss leiteten die Gäste dann das 1:0 ein. Wenig später legte Bruckmühl per Foulelfmeter das 2:0 nach. Im Eins-gegen-Eins gegen den Keeper der Gäste hatte Josef Sontheim den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch er scheiterte am Torwart. So ging es mit 0:2 in die Kabinen.

Die Miesbacher kamen gut zurück aufs Feld und hatten deutlich mehr Spielanteile, allerdings stand das Aluminium gleich mehrmals im Weg. Erst traf Sontheim den Pfosten. Dann flog der kurz zuvor eingewechselte Robert Mündel vom Feld. „Sie waren Brust an Brust, da hat der Bruckmühler viel draus gemacht“, sagt Grünwald zum Platzverweis. Wenige Minuten später waren auch die Bruckmühler nach einer Ampelkarte nur noch zu zehnt. Die SV-Kicker versuchten noch einmal alles, doch Florian Haas scheiterte mit seinem Kopfball genauso am Pfosten, wie kurz darauf Michael Probst.

Sieg fällt zu hoch aus

So machte Bruckmühl in der Schlussphase den Deckel drauf. Nach einem Pressschlag mit dem Miesbacher Keeper Michael Wiesböck fiel durch einen Weitschuss von der Mittellinie das 0:3 und durch einen Abschluss von der Strafraumgrenze aus sogar noch das 0:4. Ein zu deutliches Ergebnis, dennoch war der Sieg des Landesliga-Absteigers nicht unverdient.

„Wir hatten mehr Ballbesitz, waren aber nicht effektiv. Bruckmühl hat insgesamt verdient gewonnen, weil wir nicht wirklich ins letzte Drittel gekommen sind“, resümierte Grünwald. Statt den Blick nach oben zu richten, haben die Miesbacher nun also weiterhin die Abstiegszone im Auge.