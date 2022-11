Debakel gegen Aufsteiger

Die schwächeren Leistungen der letzten Wochen fanden im Duell mit dem ATSV Kleinsteinbach ihren negativen Höhepunkt und gipfelten gegen einen an diesem Tag in allen Belangen überlegenen Liga-Neuling in einer bösen 0:6-Schlappe. Wer angesichts der Tabellenkonstellation ein enges Match der beiden Kontrahenten erwartet hatte, sah sich getäuscht. Lediglich in der Anfangsphase war ein offener Schlagabtausch zu erkennen, wenngleich die Feldvorteile und das optische Übergewicht auch da schon auf Seiten der Gäste waren. Die TSV-Elf ließ über die kompletten 90 Minuten sämtliche Grundtugenden vermissen und so war es kein Wunder, dass der ATSV bereits zur Halbzeit mit drei Toren führte, bei denen Keeper Herb von seinen Vorderleuten gänzlich im Stich gelassen ohne Abwehrchance blieb. Vorne ineffizient und hinten vogelwild war der Drei-Tore-Rückstand zur Pause nur die logische Konsequenz des schwachen Auerbacher Auftritts.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Bild aus Durchgang eins. Zwar kam der TSV zielstrebiger und mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine, blieb jedoch ohne nennenswerten Abschluss. Mit drei weiteren Treffern in regelmäßigen Abständen (55./71./81.) schossen sich die Gäste in einen wahren Rausch und den TSV förmlich aus seinem eigenen Stadion. Dass der Ehrentreffer durch David Guthmann aufgrund einer fälschlich angezeigten Abseitsstellung in der Schlussminute durch das ansonsten souverän leitende Schiedsrichtergespann keine Anerkennung fand, passte gerade noch ins Bild dieses rabenschwarzen Sonntags. Am kommenden Spieltag beim nächsten Aufsteiger VSV Büchig wird die TSV-Elf so einiges an Wiedergutmachung zu betreiben haben, um nicht im Niemandsland der Liga zu versumpfen.