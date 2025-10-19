Debakel für TVD Velbert, FC Remscheid auf Abstiegsplatz

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Kosova Düsseldorf ist nach einem klaren Sieg über Süchteln erster Verfolger von Tabellenführer 1. SpVg Solingen Wald 03. Oberliga-Absteiger TVD Velbert verliert auch zum zehnten Mal, geht aber diesmal unter. Der FC Remscheid holt zwar einen achtbaren Punkt, rutscht aber auf einen Abstiegsplatz ab. So lief Spieltag 10:
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Victoria Mennrath – VfB 03 Hilden II 2:3
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (75. Wadim Kuliew), Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (75. Miguel Werner), Erjon Duriqi (82. Vasiko Gogolidze), Oliver Krüppel (82. Nasser El Aboussi), Paul Szymanski, Paul Trützschler - spielender Co-Trainer: Maurice Passage - Co-Trainer: André Kreuels - Trainer: Marc Trostel
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari, Tolga Ceylan, Josip Bilac, Abdelilah Zarok (77. Marijan Prskalo), Amine Feldaoui (83. Leander Boden), Marvin Michell Theis (65. Ali-Imran Coban), Tymoteusz Konrad Szymanski (89. Kadir Vatanel), Yusuke Okuda, Mohammed Monir Ayyad (78. Oleksii Karas) - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Philipp Preckel (9.), 1:1 Marvin Michell Theis (18.), 1:2 Marvin Michell Theis (32.), 1:3 Tymoteusz Konrad Szymanski (38.), 2:3 Oliver Krüppel (56.)
Rot: Philipp Preckel (13./Victoria Mennrath/)
Rot: Yavuz Erdogan (56./VfB 03 Hilden II/)
SC Union Nettetal – SC Kapellen-Erft 0:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (89. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Archil Ismail, Noel Gergorec (60. Leon Chuontu Tumbarinu), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Thomas Lavia, Efe Özen (76. Leonard Lekaj), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Simon Sasse (57. Germanos Ioannidis), Luis Giesen (85. Jan Lukas Nosel), Alexander Fuchs (57. Kazuki Hayashi), Hiroya Suguro, Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (69. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leo Stegner (90.+3)
Gelb-Rot: Pascal Schellhammer (90./SC Union Nettetal/)
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath
12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft