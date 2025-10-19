 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
TVD Velbert rennt in der Liga weiter hinterher.
TVD Velbert rennt in der Liga weiter hinterher. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Debakel für TVD Velbert, FC Remscheid auf Abstiegsplatz

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Kosova Düsseldorf ist nach einem klaren Sieg über Süchteln erster Verfolger von Tabellenführer 1. SpVg Solingen Wald 03. Oberliga-Absteiger TVD Velbert verliert auch zum zehnten Mal, geht aber diesmal unter. Der FC Remscheid holt zwar einen achtbaren Punkt, rutscht aber auf einen Abstiegsplatz ab.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Kosova Düsseldorf ist nach einem klaren Sieg über Süchteln erster Verfolger von Tabellenführer 1. SpVg Solingen Wald 03. Oberliga-Absteiger TVD Velbert verliert auch zum zehnten Mal, geht aber diesmal unter. Der FC Remscheid holt zwar einen achtbaren Punkt, rutscht aber auf einen Abstiegsplatz ab. So lief Spieltag 10:

________________

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
2
3
Abpfiff
+Video
In einer turbulenten Partie unterlag Victoria Mennrath dem VfB 03 Hilden II mit 2:3. Nach der frühen Führung durch Philipp Preckel (9.) sah der Torschütze nur vier Minuten später die Rote Karte (13.). Hilden nutzte die Überzahl eiskalt: Marvin Michell Theis traf doppelt (18., 32.) und Tymoteusz Szymanski (38.) erhöhte auf 3:1. Nach dem Wechsel verkürzte Oliver Krüppel (56.), ehe Yavuz Erdogan (56.) ebenfalls mit Rot vom Platz musste. Die Hilden-Reserve brachte das 3:2 über die Zeit und feierte überraschend den ersten Erfolg der Saison.



Victoria Mennrath – VfB 03 Hilden II 2:3
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (75. Wadim Kuliew), Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (75. Miguel Werner), Erjon Duriqi (82. Vasiko Gogolidze), Oliver Krüppel (82. Nasser El Aboussi), Paul Szymanski, Paul Trützschler - spielender Co-Trainer: Maurice Passage - Co-Trainer: André Kreuels - Trainer: Marc Trostel
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari, Tolga Ceylan, Josip Bilac, Abdelilah Zarok (77. Marijan Prskalo), Amine Feldaoui (83. Leander Boden), Marvin Michell Theis (65. Ali-Imran Coban), Tymoteusz Konrad Szymanski (89. Kadir Vatanel), Yusuke Okuda, Mohammed Monir Ayyad (78. Oleksii Karas) - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Philipp Preckel (9.), 1:1 Marvin Michell Theis (18.), 1:2 Marvin Michell Theis (32.), 1:3 Tymoteusz Konrad Szymanski (38.), 2:3 Oliver Krüppel (56.)
Rot: Philipp Preckel (13./Victoria Mennrath/)
Rot: Yavuz Erdogan (56./VfB 03 Hilden II/)

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
1
Der SC Kapellen-Erft hat beim SC Union Nettetal einen späten 1:0-Auswärtssieg gefeiert. Vor 100 Zuschauern entschieden die Gäste die umkämpfte Begegnung erst in der Nachspielzeit, als Joker Leo Stegner (90.+3) das einzige Tor des Tages schoss. In der Folge flog beim SCU auch noch Pascal Schellhammer (90.+4) vom Platz. Damit erlebt Nettetal einen weiteren Rückschlag, während Kapellen auch nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz eins hat. Solingen Wald spielt allerdings noch.

SC Union Nettetal – SC Kapellen-Erft 0:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (89. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Archil Ismail, Noel Gergorec (60. Leon Chuontu Tumbarinu), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Thomas Lavia, Efe Özen (76. Leonard Lekaj), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Simon Sasse (57. Germanos Ioannidis), Luis Giesen (85. Jan Lukas Nosel), Alexander Fuchs (57. Kazuki Hayashi), Hiroya Suguro, Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (69. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leo Stegner (90.+3)
Gelb-Rot: Pascal Schellhammer (90./SC Union Nettetal/)

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
1
Abpfiff
Ein intensives Duell endete zwischen dem FC Remscheid und dem DV Solingen 1:1. Die Gastgeber starteten furios und gingen bereits in der 1. Minute durch Ramzi Ben Hamada in Führung. Danach kam Solingen aber selbst zum Zug und in der 39. Minute durch Ali-Can Ilbay zum Ausgleich. Der Punkt hilft dem FC Remscheid in dieser schwierigen Situation sicherlich, schließlich ist Solingen ein Top-Teams, allerdings rutscht der Traditionsverein auf einen Abstiegsplatz ab.

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
2
2
Abpfiff
Dramatik pur beim 2:2 zwischen TuRU Düsseldorf und dem TSV Solingen. Nach torloser erster Hälfte brachte Jan Niklas Tkacik die Gäste in der 64. Minute in Führung. Lukas Reitz (70.) glich umgehend aus, ehe Justin Gregor Niedworok (72.) Solingen erneut nach vorne brachte. In der Nachspielzeit rettete Maurice Kouendjin Bankoue (90.+10) mit einem späten Treffer den Punkt für TuRU. Die Solinger verpassen damit den Sprung aus der Abstiegszone.

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
4
0
Abpfiff
Mit einem überzeugenden 4:0 besiegte der FC Kosova Düsseldorf den ASV Einigkeit Süchteln. Egzon-Baijram Zendeli avancierte mit drei Treffern (11., 55., 61.) zum Mann des Tages, Astrit Hyseni (40.) erzielte das zweite Tor. Zuvor hatte Süchtelns Maurice Bock einen Elfmeter vergeben (29.), es wäre das 1:1 gewesen. So springt der FCK auf Rang zwei und ist wieder mehr denn je im Titelrennen.

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
0
7
Abpfiff
Ein Debakel erlebte der TVD Velbert, der dem SSV Bergisch Born mit 0:7 unterlag. Der Oberliga-Absteiger hat damit auch sein zehntes Spiel verloren, aber dieser Auftritt war der bislang negativste der Saison. Für Bergisch jubelte Lutonda Ntiti dreimal.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
4
Abpfiff
Im Aufsteigerduell stellte der 1. FC Wülfrath in der Schlussphase auf 4:0 bei der DJK Gnadental, die nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Rivalen hat. Wülfrath springt auf den Relegationsplatz, ist aber punktgleich mit Remscheid und TSV Solingen.

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
5
1
Abpfiff
Die VSF Amern setzten mit einem klaren 5:1 gegen den SC Velbert ein Ausrufezeichen. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach Treffern von Selman Sevinc (14.), Johannes Hamacher (33.), Toya Okada (38.) und Luca Dorsch (45.) mit 4:0. Zwar verkürzte Naoufal El Hamdani noch (45.+18), doch erneut Sevinc (45.+25) stellte den alten Abstand her. Amern klettert im Mittelfeld, wo auch Velbert rangiert.

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
2
Abpfiff
Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 gewann bei der SG Unterrath knapp mit 2:1. Nach einer frühen Gästeführung (17.) erhöhte Georgios Siadas (76.) auf 2:0. Unterrath verkürzte kurz vor Schluss (88.), doch mehr war nicht drin. In der 82. Minute sah Basiru-Zachari Umaru Rot, zuvor hatte Wald-Angreifer Enes Topal (56.) einen Foulelfmeter vergeben. So blieb es bis zum Ende spannend, der Aufsteiger bleibt aber Tabellenführer.

____

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

