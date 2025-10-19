Debakel für TVD Velbert, FC Remscheid auf Abstiegsplatz

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der FC Kosova Düsseldorf ist nach einem klaren Sieg über Süchteln erster Verfolger von Tabellenführer 1. SpVg Solingen Wald 03. Oberliga-Absteiger TVD Velbert verliert auch zum zehnten Mal, geht aber diesmal unter. Der FC Remscheid holt zwar einen achtbaren Punkt, rutscht aber auf einen Abstiegsplatz ab. So lief Spieltag 10:

In einer turbulenten Partie unterlag Victoria Mennrath dem VfB 03 Hilden II mit 2:3. Nach der frühen Führung durch Philipp Preckel (9.) sah der Torschütze nur vier Minuten später die Rote Karte (13.). Hilden nutzte die Überzahl eiskalt: Marvin Michell Theis traf doppelt (18., 32.) und Tymoteusz Szymanski (38.) erhöhte auf 3:1. Nach dem Wechsel verkürzte Oliver Krüppel (56.), ehe Yavuz Erdogan (56.) ebenfalls mit Rot vom Platz musste. Die Hilden-Reserve brachte das 3:2 über die Zeit und feierte überraschend den ersten Erfolg der Saison.





Victoria Mennrath – VfB 03 Hilden II 2:3

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (75. Wadim Kuliew), Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (75. Miguel Werner), Erjon Duriqi (82. Vasiko Gogolidze), Oliver Krüppel (82. Nasser El Aboussi), Paul Szymanski, Paul Trützschler - spielender Co-Trainer: Maurice Passage - Co-Trainer: André Kreuels - Trainer: Marc Trostel

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari, Tolga Ceylan, Josip Bilac, Abdelilah Zarok (77. Marijan Prskalo), Amine Feldaoui (83. Leander Boden), Marvin Michell Theis (65. Ali-Imran Coban), Tymoteusz Konrad Szymanski (89. Kadir Vatanel), Yusuke Okuda, Mohammed Monir Ayyad (78. Oleksii Karas) - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Philipp Preckel (9.), 1:1 Marvin Michell Theis (18.), 1:2 Marvin Michell Theis (32.), 1:3 Tymoteusz Konrad Szymanski (38.), 2:3 Oliver Krüppel (56.)

Rot: Philipp Preckel (13./Victoria Mennrath/)

Rot: Yavuz Erdogan (56./VfB 03 Hilden II/)

Der SC Kapellen-Erft hat beim SC Union Nettetal einen späten 1:0-Auswärtssieg gefeiert. Vor 100 Zuschauern entschieden die Gäste die umkämpfte Begegnung erst in der Nachspielzeit, als Joker Leo Stegner (90.+3) das einzige Tor des Tages schoss. In der Folge flog beim SCU auch noch Pascal Schellhammer (90.+4) vom Platz. Damit erlebt Nettetal einen weiteren Rückschlag, während Kapellen auch nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz eins hat. Solingen Wald spielt allerdings noch. SC Union Nettetal – SC Kapellen-Erft 0:1

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (89. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Archil Ismail, Noel Gergorec (60. Leon Chuontu Tumbarinu), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Thomas Lavia, Efe Özen (76. Leonard Lekaj), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Simon Sasse (57. Germanos Ioannidis), Luis Giesen (85. Jan Lukas Nosel), Alexander Fuchs (57. Kazuki Hayashi), Hiroya Suguro, Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (69. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Leo Stegner (90.+3)

Gelb-Rot: Pascal Schellhammer (90./SC Union Nettetal/)

Ein intensives Duell endete zwischen dem FC Remscheid und dem DV Solingen 1:1. Die Gastgeber starteten furios und gingen bereits in der 1. Minute durch Ramzi Ben Hamada in Führung. Danach kam Solingen aber selbst zum Zug und in der 39. Minute durch Ali-Can Ilbay zum Ausgleich. Der Punkt hilft dem FC Remscheid in dieser schwierigen Situation sicherlich, schließlich ist Solingen ein Top-Teams, allerdings rutscht der Traditionsverein auf einen Abstiegsplatz ab.

Dramatik pur beim 2:2 zwischen TuRU Düsseldorf und dem TSV Solingen. Nach torloser erster Hälfte brachte Jan Niklas Tkacik die Gäste in der 64. Minute in Führung. Lukas Reitz (70.) glich umgehend aus, ehe Justin Gregor Niedworok (72.) Solingen erneut nach vorne brachte. In der Nachspielzeit rettete Maurice Kouendjin Bankoue (90.+10) mit einem späten Treffer den Punkt für TuRU. Die Solinger verpassen damit den Sprung aus der Abstiegszone.

Mit einem überzeugenden 4:0 besiegte der FC Kosova Düsseldorf den ASV Einigkeit Süchteln. Egzon-Baijram Zendeli avancierte mit drei Treffern (11., 55., 61.) zum Mann des Tages, Astrit Hyseni (40.) erzielte das zweite Tor. Zuvor hatte Süchtelns Maurice Bock einen Elfmeter vergeben (29.), es wäre das 1:1 gewesen. So springt der FCK auf Rang zwei und ist wieder mehr denn je im Titelrennen.

Ein Debakel erlebte der TVD Velbert, der dem SSV Bergisch Born mit 0:7 unterlag. Der Oberliga-Absteiger hat damit auch sein zehntes Spiel verloren, aber dieser Auftritt war der bislang negativste der Saison. Für Bergisch jubelte Lutonda Ntiti dreimal.

Im Aufsteigerduell stellte der 1. FC Wülfrath in der Schlussphase auf 4:0 bei der DJK Gnadental, die nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Rivalen hat. Wülfrath springt auf den Relegationsplatz, ist aber punktgleich mit Remscheid und TSV Solingen.

Die VSF Amern setzten mit einem klaren 5:1 gegen den SC Velbert ein Ausrufezeichen. Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach Treffern von Selman Sevinc (14.), Johannes Hamacher (33.), Toya Okada (38.) und Luca Dorsch (45.) mit 4:0. Zwar verkürzte Naoufal El Hamdani noch (45.+18), doch erneut Sevinc (45.+25) stellte den alten Abstand her. Amern klettert im Mittelfeld, wo auch Velbert rangiert.

Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 gewann bei der SG Unterrath knapp mit 2:1. Nach einer frühen Gästeführung (17.) erhöhte Georgios Siadas (76.) auf 2:0. Unterrath verkürzte kurz vor Schluss (88.), doch mehr war nicht drin. In der 82. Minute sah Basiru-Zachari Umaru Rot, zuvor hatte Wald-Angreifer Enes Topal (56.) einen Foulelfmeter vergeben. So blieb es bis zum Ende spannend, der Aufsteiger bleibt aber Tabellenführer.

____

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf

So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert

So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath

So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln

So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal

So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern

So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath



12. Spieltag

So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen

So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born

So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II

So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert

So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft