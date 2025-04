Debakel für Tabellenführer BFC Preussen: 0:6 gegen Sparta Lichtenberg

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In der NOFV-Oberliga Nord standen am heutigen Karfreitag vier Nachholspiele auf dem Programm – und die hatten es in sich. Während sich der BSV Eintracht Mahlsdorf mit einem knappen Sieg im Spitzentrio festsetzte, sorgten der SV Sparta Lichtenberg und F.C. Hansa Rostock II mit eindrucksvollen Auswärtssiegen für Furore. Der Tabellenführer BFC Preussen erlebte derweil ein Debakel im Heimspiel.

In einer torlosen Begegnung zwischen dem SV Lichtenberg 47 und dem FSV Optik Rathenow konnte keines der beiden Teams einen Sieg erringen. In der 25. Spielminute hatten die Gäste aus Rathenow die Chance, in Führung zu gehen, als sie einen Elfmeter zugesprochen bekamen. Doch der FSV Optik nutzte die Gelegenheit nicht. Der verschossene Strafstoß verhinderte eine frühe Führung und ließ die Gastgeber aufatmen. Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden. ---

Im Duell zwischen TuS Makkabi Berlin und dem BSV Eintracht Mahlsdorf setzte sich die Heimmannschaft mit 1:0 durch. Anton Kanther erzielte bereits in der 17. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Vor 156 Zuschauern der Treffer die Entscheidung. ---

Ein völlig gebrauchter Tag für den BFC Preussen. Bereits in der 10. Minute eröffnete Etienne Nikol den Torreigen für Sparta Lichtenberg. Daniel Hänsch erhöhte nur sieben Minuten später auf 0:2 und verwandelte in der 35. Minute einen Foulelfmeter zum 0:3. Auch nach der Pause blieb Sparta dominant: Hänsch vollendete in der 51. Minute seinen Dreierpack. Marko Trojanovic legte in der 56. Minute nach, ehe Carl Wolf Schnur in der 64. Minute den sechsten Treffer erzielte. Ein Handelfmeter in der 79. Minute brachte keinen Erfolg für die Gäste – Nikolas Meyer scheiterte an Torwart Timo Habel. Sparta festigte mit dem deutlichen Sieg seine Position im gesicherten Tabellenmittelfeld, während Preussen trotz der Niederlage die Tabellenführung behält. ---

Die SG Dynamo Schwerin ging nach der Pause in Führung. Sarwar Osse traf in der 54. Minute zum 0:1. Tasmania Berlin antwortete nur sechs Minuten später mit dem Ausgleich durch Mohammed Berjaoui. Doch die Freude der Hausherren währte nicht lange: Marvin Runge brachte Dynamo in der 64. Minute erneut in Führung. Tasmania bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich, doch Schwerin verteidigte den knappen Vorsprung erfolgreich bis zum Abpfiff. Für Dynamo Schwerin war es ein wichtiger Auswärtserfolg im Abstiegskampf. ---