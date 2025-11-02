Debakel für Repelen, SC 1920 furios, DSV 1900 mit Biss

So läuft Spieltag 12

Schon vor der Pause hatten der Mülheimer SV und der FC Neukirchen-Vluyn ihr Pulver verschossen. Alle vier Tore der Partie vielen vor dem Halbzeitpfiff. Los ging es durch den Führungstreffer der Gäste. Tom Straub verwandelte einen Foulelfmeter nach 19 Minuten. Nur vier Minuten später schlug der MSV zurück. Nach Vorlage von Denys Kalashnik gelang Pascal Roenz der Ausgleich, fünf Zeigerumdrehungen vor der Pause drehte Kevin-Dean Krystofiak gar die Partie. Er versenkte einen Freistoß direkt. Die Gäste konnten noch vor dem Pausenpfiff antworten. Jakob Adam Kempken traf zum 2:2, was nicht nur den Pausen- sondern gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.

Mit dem sechsten Sieg in Folge hat Rheinland Hamborn am Samstagabend die Tabellenführung übernommen. Mindestens bis zum Sonntagnachmittag grüßt der Verein von Platz eins. Im Aufeinandertreffen mit der Spvgg Meiderich 06/95 gab es nach 90 Minuten einen knappen 2:1-Erfolg. Die Gäste gingen durch Tobias Freiwald nach elf Minuten zwar in Führung, doch Rheinland erzielte nur kurz darauf den Ausgleich. Mit seinem 6. Saisontor traf Luis Bukvasevic zum 1:1 (19.). Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Baran Özcan das 2:1 erzielte, was sich Rheinland in der Folge nicht mehr nehmen ließ.

Das sind die Partien am Sonntag

Mächtig was los war bei den Sonntagsspielen. Die Topteams zeigten sich dabei besonders in Torlaune. Spitzenreiter Duisburger FV 08 ließ es beim 8:2 gegen den VfL Repelen richtig krachen. Schon vor der Pause führte der Favorit mit 4:0 und auch nach der Pause ging es nur in eine Richtung. Deutlich spannender machte es Verfolger Duisburger SV 1900, die beim TuS Asterlagen einen knappen 4:3-Sieg verbuchen konnten. Nach frühem Führungstreffer schwächte sich der TuS durch einen Platzverweis selbst. Die Chance nutzte der DSV und drehte noch vor dem Pausenpfiff die Partie. Kadir Yildirim (36.) und Tim Ramroth (45.+4) trafen für 1900. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gino Mastrolonardo auf 3:1 (48.), ehe bei Asterlagen noch einmal Hoffnung aufkeimte. Ferdi Acar traf zum 2:3 (58.). In der Schlussphase gelang Moritz Kerlen die Vorentscheidung (80.), wenngleich Khalid Al-Bazaz nach 90 Zeigerumdrehungen noch einmal verkürzen konnte.

Munter hin und her ging es zwischen dem SC 1920 Oberhausen und Viktoria Buchholz, viermal führte der Spielclub, viermal glich die Viktoria aus. Den Siegtreffer für den SC erzielte Erenay Bektas erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der Jubel war in der Folge groß, Tabellenplatz drei die Belohnung. Auch der SV Genc Osman hat seine Aufgabe gegen Schwarz-Weiß Alstaden erfüllt und sich mit 5:1 in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Einen wichtigen Dreier gegen den Abstieg holte die GSG Duisburg, die den 1. FC Styrum mit 4:0 bezwang.