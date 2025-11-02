 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der VfL Repelen wurde nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.
Der VfL Repelen wurde nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. – Foto: M.A Roman

Debakel für Repelen, SC 1920 furios, DSV 1900 mit Biss

Die Bezirksliga, Gruppe 5, ist spannend wie lange nicht mehr. Mit dem DFV 08, DSV 1900, Sc 1920 Oberhausen, Rheinland Hamborn und dem Mülheimer SV sind fünf Teams nahezu auf Augenhöhe, die Verfolger dicht im Nacken.

Mit einem 2:1-Sieg gegen die Spvgg Meiderich 06/95 hat Rheinland Hamborn am Samstag die Tabellenführung übernommen - und am Sonntag wieder verloren. Schon am Freitag war der FC Neukirchen-Vluyn im Einsatz, kam im Spitzenspiel beim Mülheimer SV aber nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Der bisherige Liga-Primus Duisburger FV 08 feierte gegen den VfL Repelen einen Kantersieg. Die Verfolger Duisburger SV 1900 und SC 19020 Oberhausen blieben makellos. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 12

Kracherduell am Freitagabend

Remis zwischen MSV und FC Neukirchen-Vluyn

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
2
2
Abpfiff

Schon vor der Pause hatten der Mülheimer SV und der FC Neukirchen-Vluyn ihr Pulver verschossen. Alle vier Tore der Partie vielen vor dem Halbzeitpfiff. Los ging es durch den Führungstreffer der Gäste. Tom Straub verwandelte einen Foulelfmeter nach 19 Minuten. Nur vier Minuten später schlug der MSV zurück. Nach Vorlage von Denys Kalashnik gelang Pascal Roenz der Ausgleich, fünf Zeigerumdrehungen vor der Pause drehte Kevin-Dean Krystofiak gar die Partie. Er versenkte einen Freistoß direkt. Die Gäste konnten noch vor dem Pausenpfiff antworten. Jakob Adam Kempken traf zum 2:2, was nicht nur den Pausen- sondern gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.

Schwierige Aufgabe für 06/95

Rheinland Hamborn setzt Siegeszug fort

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
2
1
Abpfiff

Mit dem sechsten Sieg in Folge hat Rheinland Hamborn am Samstagabend die Tabellenführung übernommen. Mindestens bis zum Sonntagnachmittag grüßt der Verein von Platz eins. Im Aufeinandertreffen mit der Spvgg Meiderich 06/95 gab es nach 90 Minuten einen knappen 2:1-Erfolg. Die Gäste gingen durch Tobias Freiwald nach elf Minuten zwar in Führung, doch Rheinland erzielte nur kurz darauf den Ausgleich. Mit seinem 6. Saisontor traf Luis Bukvasevic zum 1:1 (19.). Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Baran Özcan das 2:1 erzielte, was sich Rheinland in der Folge nicht mehr nehmen ließ.

Das sind die Partien am Sonntag

Mächtig was los war bei den Sonntagsspielen. Die Topteams zeigten sich dabei besonders in Torlaune. Spitzenreiter Duisburger FV 08 ließ es beim 8:2 gegen den VfL Repelen richtig krachen. Schon vor der Pause führte der Favorit mit 4:0 und auch nach der Pause ging es nur in eine Richtung. Deutlich spannender machte es Verfolger Duisburger SV 1900, die beim TuS Asterlagen einen knappen 4:3-Sieg verbuchen konnten. Nach frühem Führungstreffer schwächte sich der TuS durch einen Platzverweis selbst. Die Chance nutzte der DSV und drehte noch vor dem Pausenpfiff die Partie. Kadir Yildirim (36.) und Tim Ramroth (45.+4) trafen für 1900. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gino Mastrolonardo auf 3:1 (48.), ehe bei Asterlagen noch einmal Hoffnung aufkeimte. Ferdi Acar traf zum 2:3 (58.). In der Schlussphase gelang Moritz Kerlen die Vorentscheidung (80.), wenngleich Khalid Al-Bazaz nach 90 Zeigerumdrehungen noch einmal verkürzen konnte.

Munter hin und her ging es zwischen dem SC 1920 Oberhausen und Viktoria Buchholz, viermal führte der Spielclub, viermal glich die Viktoria aus. Den Siegtreffer für den SC erzielte Erenay Bektas erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der Jubel war in der Folge groß, Tabellenplatz drei die Belohnung. Auch der SV Genc Osman hat seine Aufgabe gegen Schwarz-Weiß Alstaden erfüllt und sich mit 5:1 in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Einen wichtigen Dreier gegen den Abstieg holte die GSG Duisburg, die den 1. FC Styrum mit 4:0 bezwang.

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
4
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
5
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
1
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
8
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
3
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
5
1
Abpfiff
+Video

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07

14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum

