Debakel für Kelsterbach

Schwalbach war schon in der ersten Halbzeit klar besser und scheiterte immer wieder an der Chancenverwertung. Nachdem die Gäste es schließlich doch geschafft hatten, BSC-Torwart Yannick Liebe einmal zu bezwingen, nahm das Spiel eine unerwartete Wendung. Plötzlich drehte der BSC das Spiel, Jusufovic nach einem Traumpass von Miguel Heinrich und Florian Reinhardt nach Ablage von Nuno Machado trafen zur Pausenführung.

Was in der Zweiten Halbzeit passierte ist aus Kelsterbacher Sicht kaum zu erklären. Die Mannschaft zerfiel in alle Einzelteile und lud Schwalbach beinahe minütlich zum Toreschießen ein. Eine derart schwache Vorstellung lieferte man bisher lediglich im Derby gegen Türk ab, die jedoch auch Tabellenführer sind. Spielertrainer Liebe lässt keine Ausreden gelten: "Das war von uns allen unterirdisch" so das deutliche Urteil.

Sonntag ist nun erst einmal spielfrei, danach bietet sich die Chance auf Wiedergutmachung beim SV Flörsheim II.