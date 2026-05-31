Debakel für Harthausen und spätes Drama in Freudenstadt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mit dem heutigen Abschluss des 33. und vorletzten Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, spitzt sich die Dramatik kurz vor dem großen Saisonfinale zu.

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VfL Pfullingen demontierte den feststehenden Meister mit einer Wucht, die in dieser Höhe kaum jemand erwarten konnte. Alex-Eusebiu Ripas eröffnete den Torreigen in der 16. Minute und legte in der 27. Minute das 2:0 nach. Tom Ankele erhöhte in der 37. Minute, ehe erneut Alex-Eusebiu Ripas in der 45. Minute zum 4:0 traf. Schon zur Pause war Balingen II schwer gezeichnet. Auch nach dem Seitenwechsel ließ Pfullingen nicht locker. Joshua Haid erhöhte in der 57. Minute auf 5:0. Mirhan Inan verkürzte in der 68. Minute auf 5:1, doch Joshua Haid schlug in der 73. und 84. Minute noch zweimal zu. Das letzte Wort hatte wieder Mirhan Inan, der in der 87. Minute auf 7:2 stellte. Der Meister bleibt Erster, aber dieser Nachmittag war eine krachende Blamage.

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Für SV Seedorf war es ein Auftritt voller Entschlossenheit und Wucht. Schon in der 2. Minute traf Tim Hauger zum 1:0, Lasse Nick legte in der 16. Minute nach, ehe Frieder Mauch in der 22. Minute das 3:0 folgen ließ. Noch vor der Pause erhöhte Elia Fehrenbacher in der 42. Minute auf 4:0. Seedorf spielte wie entfesselt und nutzte die Nervosität des Gegners gnadenlos aus. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lukas-Tobias Kalmbach in der 56. Minute zwar auf 4:1, doch jede Hoffnung von VfL Mühlheim wurde sofort wieder erstickt. Lasse Nick traf in der 62. Minute zum 5:1 und in der 66. Minute zum 6:1. Für Seedorf war das ein Sieg mit enormem Gewicht im Keller, für Mühlheim ein herber Rückschlag in einer Phase, in der Ruhe besonders wertvoll gewesen wäre.

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TuS Ergenzingen stemmte sich mit aller Macht gegen das drohende Ende und belohnte sich mit einem wichtigen Sieg. Cristian Materazzi traf in der 38. Minute zum 1:0 und legte nur drei Minuten später das 2:0 nach. Dann wurde der Abend noch wilder: Dave Nzally erhöhte in der 44. Minute auf 3:0, ehe Lars Lack in der 45.+3 Minute für SSC Tübingen auf 3:1 verkürzte. Direkt nach der Pause stellte Dave Nzally in der 47. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1. SSC Tübingen kam erst spät noch einmal heran, als erneut Lars Lack in der 87. Minute auf 4:2 stellte. Für Ergenzingen war dieser Sieg ein spätes Zeichen der Gegenwehr. Tübingen dagegen kassierte einen Rückschlag, der die Lage vor dem Endspurt unangenehm hält.

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SV Zimmern verpasste es, den dritten Platz zu festigen, weil VfL Nagold früh die Richtung vorgab. Niklas Watzl brachte die Gäste bereits in der 8. Minute mit 0:1 in Führung. Zimmern brauchte einige Zeit, arbeitete sich dann aber zurück und kam durch Stefan Mutapcic in der 43. Minute zum 1:1. Damit war vor der Pause wieder alles offen. Doch Nagold fand die bessere Antwort. Panagiotis Karypidis traf in der 48. Minute zum 1:2 und sicherte seiner Mannschaft einen Auswärtssieg mit starker Wirkung. Nagold schob sich damit auf 55 Punkte heran und hält den Druck auf die Teams davor hoch. Zimmern blieb bei 57 Punkten stehen und musste einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen.

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SG Empfingen ließ nie einen Zweifel daran, dass der Relegationsplatz gesichert werden sollte. Gegen FC 07 Albstadt brauchten die Gastgeber etwas Geduld, ehe Philipp Kress in der 40. Minute das 1:0 erzielte. Nach der Pause drehte Empfingen dann mächtig auf: Denis Bozicevic traf in der 55. Minute, Erdem Sonay in der 59. Minute und Pascal Schoch in der 69. Minute zum 4:0. Erst in der Nachspielzeit kam Albstadt noch zu einem Treffer. Nicolas Gil Rodriguez erzielte in der 90.+2 Minute das 4:1. Mehr als Ergebniskosmetik war das nicht. Empfingen geht damit sicher in die Aufstiegsrelegation und untermauerte seinen starken zweiten Platz. Für Albstadt wird die Lage im Keller dagegen immer trostloser.

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BSV 07 Schwenningen zerlegte SC 04 Tuttlingen mit kalter Konsequenz. Deniz Kaya traf bereits in der 4. Minute zum 0:1, Fabio Chiurazzi erhöhte in der 30. Minute. Direkt nach der Pause legte wieder Deniz Kaya in der 46. Minute das 0:3 nach, ehe Mauro Chiurazzi in der 55. Minute auf 0:4 stellte. Tuttlingen wurde regelrecht überrollt. Zwar gelang Marcel Misic in der 58. Minute das 1:4, doch jede Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde im Keim erstickt. Deniz Kaya traf in der 65. Minute zum 1:5 und machte damit seinen Dreierpack perfekt. David Miletic setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 1:6. Für Schwenningen war das ein Ausrufezeichen, für Tuttlingen ein bitterer Nachmittag.

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Vor 70 Zuschauern erlebte der SV Croatia Reutlingen einen wahren Torrausch und fertigte den TSV Harthausen/Scher mit 7:0 ab. Den Anfang machte Sotirios Vassiliou mit dem Treffer zum 1:0 in der 19. Minute. Die Gastgeber blieben hungrig: Vincenzo Giambrone erhöhte in der 40. Minute auf 2:0, ehe erneut Sotirios Vassiliou in der 44. Minute zum 3:0 traf. Noch vor dem Pausenpfiff, in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3), markierte Ruben Nyanga das 4:0. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Reutlinger nicht locker und kombinierten spielfreudig weiter. Björn-Arne Gerdes erzielte in der 63. Minute das 5:0. In der Schlussphase schraubten Ivan Krajinovic in der 79. Minute zum 6:0 und Davor Dzalto in der 82. Minute zum 7:0-Endstand das Ergebnis weiter in die Höhe. ---

Bösingen erwischte einen optimalen Start, als Raphael Ruf in der 6. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Nur wenig später, in der 10. Minute, erhöhte Torsten Müller auf 0:2 für die Gäste. Doch das Tabellenschlusslicht bewies großen Kampfgeist und bäumte sich im zweiten Durchgang leidenschaftlich auf. Patrick Ostojic erzielte in der 50. Minute ebenfalls per Foulelfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Ausgleich sorgte für Jubel, als Mert Karaaslan in der 67. Minute zum 2:2 traf. Die bittere Enttäuschung für die Hausherren folgte jedoch in der Schlussphase, als die Konzentration nachließ: Kevin Hezel markierte in der 80. Minute den Treffer zum 2:3. Marius Müller (90.+4) erhöhte auf 2:4.