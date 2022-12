Debakel für den TVN

Bereits nach 7 Minuten lag der TVN, mit Feldspieler Niklas Schrottenholzer im Tor, mit 0:3 in Rückstand. Auch in der Folge überließ man den Gastgebern zu viele Räume und lud sie mit Fehlern zum Toreschießen ein, sodass man zur Pause mit 0:6 hinten lag. Direkt nach der Pause fiel direkt das nächste Gegentor und es drohte noch ein größeres Debakel wie es bereits war. Allerdings besann man sich in der 2. Halbzeit dann doch aufs Fussballspielen und konnte eine zweistellige Niederlage gerade noch so vermeiden. Louis Egeler gelang eine viertel Stunde vor Ende im Anschluss an einen Freistoß von Daniel Kaiser auch noch sein erster Treffer für den TVN.