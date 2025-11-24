Debakel beim Tabellenführer ‒ SV Planegg II geht mit 0:10 unter

Der SV Planegg II verliert bei der Reserve von Waldeck-Obermenzing mit 0:10 und blamiert sich beim Tabellenführer bis auf die Knochen.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte die zweite Mannschaft des SV Planegg-Krailling am Sonntag. Auswärts beim SV Waldeck-Obermenzing II, Tabellenführer der Münchener Kreisklasse 3, gingen die Fußballer von der Hofmarkstraße zweistellig unter – der fatale Endstand lautete 0:10.

Schon im ersten Durchgang nahm das Unheil früh seinen Lauf. Waldecks Kapitän Nicolas Ostendorp schoss die Hausherren nach einer Viertelstunde in Führung, bis zum Pausenpfiff erhöhte der Favorit auf 3:0. „Eigentlich haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt, auch wenn es vom Ergebnis her nicht so aussieht“, meinte SVP-Co-Trainer Sergio Orso.

Dieser Umstand half seiner Mannschaft in der Endabrechnung allerdings recht wenig, weil drei Treffer innerhalb von sechs Spielminuten nach Wiederanpfiff schnell die deutliche Pleite besiegelten. Die Gegentore seien „leider mal wieder aus unnötigen Fehlern“ entstanden, merkte Orso an, der es anschließend „nicht zu einer Katastrophe kommen lassen“ wollte. Genau das Gegenteil war jedoch der Fall: Die Planegger Reservekicker hatten sich komplett aufgegeben und kassierten dafür die Quittung. „Wir haben alles über uns ergehen lassen“, bedauerte der Co-Trainer.

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen Croatia München (Sonntag, 12.45 Uhr) ist die SVP-Reserve vor heimischem Publikum auf Wiedergutmachung aus.