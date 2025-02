Deandorf: Sebastian List folgt auf Meiko Wandl

Der TSV-DJK Oberdiendorf sorgt in der Bezirksliga Ost bislang für Furore. Der vor der Saison als Abstiegskandidat gehandelte Neuling belegt zur Winterpause einen sensationellen dritten Tabellenplatz und kann sogar noch Richtung Vizemeisterschaft schielen. Dennoch kommt es bei "Deandorf" in ein paar Monaten zu einem Wechsel auf der Kommandobrücke, der allerdings bereits vor der Saison geplant war.



Meiko Wandl, der als Interimstrainer für die Spielzeit 2024/2025 in die Bresche gesprungen ist, wird nicht über den Sommer hinaus weitermachen und von Sebastian List ersetzt. Der ehemalige Kicker des SV Schalding-Heining und des 1. FC Passau ist aktuell noch spielender Chefanweiser bei der DJK Passau West, die er seit 2021 gemeinsam mit Patrick Mühlberger betreut und 2022 zurück in die Kreisliga führte.