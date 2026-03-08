Deandorf reagiert auf Unfried-Verletzung und holt Werner Der 21-jährige Goalie des SV Hutthurm wechselt im Sommer zur Autengruber-Truppe von Thomas Seidl · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Elias Werner hat dem TSV-DJK Oberdiendorf seine Zusage gegeben – Foto: Verein

Nächster schwerwiegender Abgang für den SV Hutthurm, der bereits Adrian Böck zum SV Schalding-Heining und Philipp Reitberger zum FC Sturm Hauzenberg ziehen lassen muss. Stammtorhüter Elias Werner verabschiedet sich mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 zum TSV-DJK Oberdiendorf, bei dem er sich allerdings die Position zwischen den Pfosten mit Marco Unfried ausmachen muss. Der 20-Jährige ist die aktuelle Nummer eins der Blau-Weißen und hat trotz seines jungen Alters bereits 46 Bezirksliga-Einsätze bestritten. Allerdings hat sich Unfried vor Kurzem schwer verletzt und wird deshalb mehrere Monate ausfallen.

"Zunächst einmal freut es uns sehr, dass sich Elias für unseren Verein entschieden hat. Für uns ist er kein Unbekannter, denn er hat hier viele Freunde und hat bereits in der Jugend gemeinsam mit einigen Spielern in unserer JFG gespielt. Elias bringt enorme Fähigkeiten mit und zeichnet sich vor allem durch seinen großen Ehrgeiz aus. Besonders auf der Linie ist er sehr stark und hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen", skizziert Oberdiendorfs Abteilungsleiter Thomas Anetzberger den Neuzugang und geht auch auf die Situation mit Marco Unfried ein: "Marco wurde bereits im Vorfeld über die Verpflichtung informiert. Beide Torhüter kennen sich sehr gut, nehmen die Situation sportlich an und stellen sich dem Konkurrenzkampf. Sie freuen sich darauf, sich im Training gegenseitig zu pushen, anzuspornen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Natürlich ist es sehr schade und war für uns ein großer Schock, dass sich Marco im letzten Testspiel schwer verletzt hat und voraussichtlich im Kalenderjahr 2026 nicht mehr im Tor stehen kann.







Julian Fenzl, der hinter Unfried die Nummer zwei war und in der aktuellen Runde immerhin dreimal zum Einsatz gekommen ist, wird kürzer treten. "Julian wurde leider in der Vergangenheit immer wieder von schwereren Verletzungen zurückgeworfen und möchte deshalb den Aufwand zurückfahren. In den restlichen Spielen wird er aber das Tor hüten. Wir möchten uns dafür schon jetzt bei ihm bedanken, weil Julian immer wieder gesundheitlich angeschlagen ist, sich aber trotzdem noch bis zur Sommerpause zur Verfügung stellt", betont Anetzberger.





