„Deandorf“ ist Hallenmeister des Fußballkreises Ost

Es war ein spannender und hochklassiger Fußballtag in der Dreifachturnhalle des Comenius-Gymnasiums Deggendorf. Zahlreiche Zuschauer erlebten packende Spiele, intensive Zweikämpfe und sehenswerten Hallenfußball im Rahmen der Kreis-Ost-Hallenmeisterschaft. Am Ende setzte sich der TSV-DJK Oberdiendorf vollkommen verdient durch. Im Finale bezwang der Turniersieger den Ligakonkurrenten SV Grainet souverän mit 3:0 und sicherte sich damit den Titel des Kreis-Ost-Hallenmeisters. Bereits im Turnierverlauf überzeugte Oberdiendorf mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer stabilen Defensive. Lediglich drei Gegentreffer im gesamten Turnier musste das Team hinnehmen. In der Gruppe A sammelte der spätere Turniersieger 12 Punkte aus vier Spielen und zog als souveräner Gruppensieger ins Halbfinale ein. Auch in der Gruppe B wurden die Halbfinalisten hart umkämpft. Dort setzte sich der SV Türk Gücü Straubing mit konstanten Leistungen durch und belegte den ersten Platz. Mit zwei Punkten Vorsprung verwies man den SV Mauth auf Rang zwei und sicherte sich ebenfalls den Einzug in die Hauptrunde.
Halbfinals:
Im ersten Halbfinale unterstrich der spätere Turniersieger TSV-DJK Oberdiendorf erneut seine Ambitionen. Gegen den TSV Mauth setzte sich Oberdiendorf mit 4:2 durch und löste damit verdient das Finalticket. Besonders Dominik Hellauer (TSV-DJK Oberdiendorf) wusste zu überzeugen und machte mit zwei Treffern den entscheidenden Unterschied aus.
Das zweite Halbfinale bestritten der SV Türk Gücü Straubing und der SV Grainet. Von Beginn an übernahm Grainet die Spielkontrolle und zeigte sich über die gesamte Spielzeit hinweg als die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende setzte sich der SV Grainet souverän mit einem Zwei-Tore-Vorsprung durch. Andreas Fürst avancierte dabei mit einem Doppelpack zum Matchwinner.
Alle vier Halbfinalteilnehmer qualifizieren sich für die niederbayerische Hallenmeisterschaft am 17.01.2026 in Landshut.
Spiel um Platz 3:
Im Spiel um Platz drei setzte sich der TSV Mauth im Sechsmeterschießen mit 7:5 gegen den SV Türk Gücü Straubing durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es nach zwölf Minuten 2:2 gestanden.
Finale:
Das Endspiel des Turniers begann von der ersten Minute an äußerst intensiv und körperbetont. Beide Mannschaften agierten hochkonzentriert und zeigten deutlich ihren Willen zum Turniersieg. Der TSV-DJK Oberdiendorf erwischte dabei den besseren Start und stellte früh die Weichen auf Erfolg. Bereits nach drei Spielminuten gingen die Oberdiendorfer mit einer 2:0-Führung in Front. Der frühe Doppelschlag zeigte Wirkung und brachte dem Team zusätzliche Sicherheit. In der sechsten Spielminute sorgte schließlich Hoffmann mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung und machte endgültig den Deckel drauf.
