Die Freude ist groß! Oberdiendorf gewinnt die Kreis-Ost-Meisterschaft! – Foto: Hauzenberger

„Deandorf" ist Hallenmeister des Fußballkreises Ost Wie bereits in der Gruppenphase: Oberdiendorf siegt im Endspiel mit 3:0 über Ligakonkurrent Grainet

Bei der Kreis-Ost-Hallenmeisterschaft setzte sich der TSV-DJK Oberdiendorf verdient durch. Zweiter wurde der SV Grainet, Platz drei belegte der TSV Mauth.

Es war ein spannender und hochklassiger Fußballtag in der Dreifachturnhalle des Comenius-Gymnasiums Deggendorf. Zahlreiche Zuschauer erlebten packende Spiele, intensive Zweikämpfe und sehenswerten Hallenfußball im Rahmen der Kreis-Ost-Hallenmeisterschaft. Am Ende setzte sich der TSV-DJK Oberdiendorf vollkommen verdient durch. Im Finale bezwang der Turniersieger den Ligakonkurrenten SV Grainet souverän mit 3:0 und sicherte sich damit den Titel des Kreis-Ost-Hallenmeisters. Bereits im Turnierverlauf überzeugte Oberdiendorf mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer stabilen Defensive. Lediglich drei Gegentreffer im gesamten Turnier musste das Team hinnehmen. In der Gruppe A sammelte der spätere Turniersieger 12 Punkte aus vier Spielen und zog als souveräner Gruppensieger ins Halbfinale ein. Auch in der Gruppe B wurden die Halbfinalisten hart umkämpft. Dort setzte sich der SV Türk Gücü Straubing mit konstanten Leistungen durch und belegte den ersten Platz. Mit zwei Punkten Vorsprung verwies man den SV Mauth auf Rang zwei und sicherte sich ebenfalls den Einzug in die Hauptrunde. Halbfinals:

Im ersten Halbfinale unterstrich der spätere Turniersieger TSV-DJK Oberdiendorf erneut seine Ambitionen. Gegen den TSV Mauth setzte sich Oberdiendorf mit 4:2 durch und löste damit verdient das Finalticket. Besonders Dominik Hellauer (TSV-DJK Oberdiendorf) wusste zu überzeugen und machte mit zwei Treffern den entscheidenden Unterschied aus. Das zweite Halbfinale bestritten der SV Türk Gücü Straubing und der SV Grainet. Von Beginn an übernahm Grainet die Spielkontrolle und zeigte sich über die gesamte Spielzeit hinweg als die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende setzte sich der SV Grainet souverän mit einem Zwei-Tore-Vorsprung durch. Andreas Fürst avancierte dabei mit einem Doppelpack zum Matchwinner.