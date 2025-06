Deal wohl fix: Nächstes Bayern-Talent vor Auslandswechsel

Nach Informationen von Sky ist der Wechsel von Jonathan Asp-Jensen zum Grasshopper Club Zürich auf Leihbasis so gut wie perfekt. Die offizielle Bestätigung der beiden Klubs steht zwar noch aus, doch der Deal soll bereits in trockenen Tüchern sein. Der 19-jährige Mittelfeldspieler erhält damit die Chance, sich auf höherem Niveau weiterzuentwickeln und wertvolle Spielpraxis zu sammeln.

Asp-Jensen kam in der abgelaufenen Saison zwar nicht in der ersten Mannschaft der Münchner zum Einsatz, machte jedoch in der Regionalliga-Mannschaft nachhaltig auf sich aufmerksam. Dort erzielte der dänische U-Nationalspieler in 23 Einsätzen starke 16 Scorerpunkte – ein klares Signal für sein Potenzial im offensiven Mittelfeld.

Zürich bekanntes Ziel für Bayern-Talente