Deal fix: RWO-Topscorer Eric Gueye wechselt in die 3. Liga

Eric Gueye bei der Unterschrift seines neuen Vertrags. – Foto: Lea Blank / Viktoria Köln

Es hatte sich schon angebahnt. Wie bereits von uns berichtet, brodelte die Gerüchteküche bereits um einen Transfer von Eric Gueye. Wenige Tage später meldet Viktoria Köln nun Vollzug. Der 26-Jährige ist der erste Zugang der Domstädter für die Saison 2026/27.

Stetiger Leistungsträger bei RWO

"Wir freuen uns sehr, mit Eric unseren ersten Neuzugang verpflichtet zu haben. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler für die Außenbahn und kann sowohl auf der Schiene, als auch auf dem offensiven Flügel agieren", freut sich Valentin Schäfer, Sportlicher Leiter bei Viktoria Köln.

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr SC Verl SC Verl Viktoria Köln Viktoria Köln 14:00 live PUSH

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte SF Lotte RW Oberhausen RW Oberhausen 14:00 live PUSH

Erst in der Vorsaison wechselte Gueye vom FC Eintracht Norderstedt zu RW Oberhausen, wo er sich umgehend als Stammspieler etabliert. In der laufenden Spielzeit ist er mit bislang 14 Scorerpunkten laut FuPa-Statistik gar der gefährlichste Offensivmann bei den Kleeblättern.

"Er zeichnet sich auch durch gute Fähigkeiten in Eins-gegen-Eins-Duellen und seine Laufstärke aus“, so Schäfer weiter. „Zudem ist er durch seine Qualitäten im Abschluss und Flankenspiel einer der besten Regionalliga-Spieler auf seiner Position. Wir freuen uns dementsprechend, dass er sich frühzeitig für den Schritt zu uns entschieden hat. Wir trauen ihm eine schnelle Adaption an die 3. Liga zu."

Ein Zweitliga-Einsatz

Immerhin einmal stand Gueye sogar schon in der 2. Bundesliga auf dem Feld, damals noch in der Saison 2021/22 für Holstein Kiel. Die Drittliga-Luft darf der Flügelflitzer in der kommenden Saison also erstmals schnuppern.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der 3. Liga bei Viktoria", sagt Gueye. „Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben und ich habe mich dabei schnell wohlgefühlt. Jetzt freue ich mich auf die neue Saison und bin optimistisch, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden."

Ganz ausgeschlossen ist es noch nicht, dass Gueye in der kommenden Saison direkt auf seinen Ex-Klub trifft. RWO hat nämlich zumindest Außenseiterchancen im Meisterschaftskampf mit einem Sechs-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln. Bevor es also ins neue Abenteuer in die Domstadt geht, könnten für Gueye noch spannende Wochen bevorstehen.

Wissenswertes über Gueye

Gueye wurde in Hamburg geboren und spielte in der Jugend unter anderem für Eintracht Norderstedt, den Bramfelder SV oder den Niendorfer TSV. Über den Lüneburger SK kam er 2019/20 zum FC Schalke 04 II, ehe der Wechsel zurück in den Norden zu Holstein Kiel die Karriere ankurbelte. Dort entwickelte er sich zuerst im Trikot der U23 in der Regionalliga Nord, ehe sich der Außenspieler über Stationen beim SV Drochtersen/Assel und erneut Norderstedt für den Wechsel zu RWO empfahl. >>> Das ist Eric Gueye

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