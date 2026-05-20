Deadline naht: Concordia Hamburg muss Oberliga-Frage beantworten

Was macht Concordia Hamburg? – Foto: red/KI

Concordia Hamburg hat auf dem Platz geliefert. Der Absteiger aus der Oberliga Hamburg ist Meister der Landesliga Hansa geworden und hat sich sportlich den direkten Wiederaufstieg erarbeitet. Doch ob Cordi in der kommenden Saison tatsächlich in der Oberliga Hamburg an den Start geht, ist weiter offen - aber die Deadline naht.

Im Umfeld des Klubs gab es zuletzt immer wieder Fragezeichen, ob Concordia den Aufstieg organisatorisch und finanziell tatsächlich wahrnehmen kann . Die Mannschaft von Trainer Bariş Sağlam hat sportlich alles dafür getan, nun liegt der Ball bei den Verantwortlichen.

Die entscheidende Frist ist nun klar: Bis zum 1. Juni muss Concordia die Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Rahmenrichtlinien für die Gamesright Oberliga Hamburg der Herren 2026/2027 an den Hamburger Fußball-Verband übermitteln. Diese Deadline ist damit zugleich die Frist, bis zu der der Verein seine Überlegungen abschließen muss.

Damit bleibt die Lage vorerst unverändert: Cordi ist sportlich Meister, doch die endgültige Oberliga-Zukunft ist noch nicht bestätigt.

Gegenüber dem Hamburger Abendblatt äußerte sich der Verein zurückhaltend: „Wir als Verein werden keine Spekulationen darüber führen. Sobald wir etwas Finales sagen können, werden wir dies tun. Bis dahin werden wir keinen Kommentar abgeben.“

Sağlam und Mannschaft haben ihren Teil erledigt

Trainer Sağlam hatte sich bereits zuvor bei Transfermarkt zur Aufstiegsthematik geäußert und gesagt: „Man wird sehen, wie sich der Verein letztendlich positioniert. Aber ich denke schon: Wenn wir weiter Gas geben und am Ende des Tages belohnt werden sollten mit dem Aufstieg, dann werden die Verantwortlichen auch das Richtige tun und uns unterstützen."

Genau dieser sportliche Fall ist nun eingetreten. Concordia steht nach 29 Spielen bei 65 Punkten, hat 101 Tore erzielt und die Meisterschaft vorzeitig gesichert. Die Mannschaft hat ihre Aufgabe erfüllt, auch wenn der April zwischendurch noch einmal Spannung in das Aufstiegsrennen brachte.

Kapitän Onur Sağlam hatte nach dem Titelgewinn im Interview mit AWE Fussi ebenfalls betont, dass das Team seinen sportlichen Auftrag erledigt habe. Was die Vereinsführung nun entscheide, liege nicht in der Hand der Spieler.

Meisterschaft darf nicht untergehen

Bei allen offenen Fragen sollte die sportliche Leistung nicht kleiner gemacht werden. Concordia ist nach dem Oberliga-Abstieg direkt zurückgekommen, hat die Liga über weite Strecken geprägt und mit einer starken Offensive den Titel geholt. Dass nun dennoch nicht sofort Klarheit herrscht, macht die Situation kompliziert - aber nicht weniger erfolgreich. Nicht zu vergessen sind die Unruhen im Winter.

Bis zum 1. Juni wird sich zeigen, ob aus dem sportlichen Aufstieg auch die tatsächliche Rückkehr in die Oberliga wird. Für Concordia ist es die entscheidende Weichenstellung nach einer Saison, in der die Mannschaft geliefert hat. Jetzt muss der Verein entscheiden, ob er diesen Weg auch organisatorisch weitergeht.

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