Deadline-Day Transfer: Alihan Zor und zwei weitere Zugänge

Boluspor Bonn hat am letzten Tag des Transferfensters kräftig zugeschlagen und gleich drei Neuzugänge präsentiert.
Allen voran sorgt die Verpflichtung von Alihan Zor für Aufsehen. Der 22-jährige Angreifer, zuletzt beim FV Bad Honnef in der Landesliga aktiv, bringt geballte Offensivkraft ins Team. Mit Erfahrung aus der Mittelrhein- und Landesliga sowie 32 Einsätzen, vier Toren und zwei Vorlagen soll er künftig im Sturm von Boluspor eine Schlüsselrolle übernehmen. Mannschaft und Fans feiern den Deal schon jetzt als echten Transfercoup.
Doch Zor ist nicht der einzige Neuzugang: Hakan Güney kehrt zu Boluspor zurück. Trotz eines vorliegenden Angebots aus der Bezirksliga entschied sich der Offensivmann am Deadline Day bewusst für die Rückkehr zu seinem alten Verein, ein starkes Signal in Richtung Teamgeist und Verbundenheit.
Abgerundet wird das Trio durch Hicham Ahardane, einen erfahrenen Defensivspieler vom FC Bad Godesberg. Ahardane kennt die Liga bestens und führte sein Team in der Vorsaison zu einem beeindruckenden zweiten Tabellenplatz. Seine Routine und Führungsqualitäten sollen Boluspor zusätzliche Stabilität verleihen.
Mit Zor, Güney und Ahardane hat Boluspor Bonn am Deadline Day seine Ambitionen untermauert und sich für die kommende Spielzeit bestens aufgestellt (Kreisliga B2 Bonn).