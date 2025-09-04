Deadline-Day Transfer: Alihan Zor und zwei weitere Zugänge

Boluspor Bonn hat am letzten Tag des Transferfensters kräftig zugeschlagen und gleich drei Neuzugänge präsentiert.

Allen voran sorgt die Verpflichtung von Alihan Zor für Aufsehen. Der 22-jährige Angreifer, zuletzt beim FV Bad Honnef in der Landesliga aktiv, bringt geballte Offensivkraft ins Team. Mit Erfahrung aus der Mittelrhein- und Landesliga sowie 32 Einsätzen, vier Toren und zwei Vorlagen soll er künftig im Sturm von Boluspor eine Schlüsselrolle übernehmen. Mannschaft und Fans feiern den Deal schon jetzt als echten Transfercoup.