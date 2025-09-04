Deadline-Day Transfer: Alihan Zor und zwei weitere Zugänge

Boluspor Bonn hat am Deadline Day noch einmal kräftig zugeschlagen und gleich drei neue Spieler verpflichtet.
Mit Alihan Zor, der zuletzt beim FV Bad Honnef in der Landesliga aktiv war, stößt ein offensivstarker Angreifer zum Team. Der 22-Jährige bringt Erfahrung aus der Mittelrhein- und Landesliga mit. In insgesamt 32 Einsätzen steuerte er vier Tore und zwei Assists bei. Zor soll künftig eine wichtige Rolle im Angriff von Boluspor übernehmen. Mannschaft und Fans freuen sich über diesen Transfercoup.
Darüber hinaus kehrt Hakan Güney zurück zu Boluspor Bonn. Zwar lag ihm auch ein Angebot eines Bezirksligisten vor, doch am letzten Tag des Transferfensters entschied sich der Offensivspieler für die Rückkehr zu seinem alten Verein.
Als dritten Neuzugang präsentierte Boluspor den erfahrenen Defensivspieler Hicham Ahardane vom FC Bad Godesberg. Ahardane kennt die Liga bestens und führte sein Team in der vergangenen Saison auf einen starken zweiten Tabellenplatz.
Mit diesen drei Verstärkungen am Deadline Day sieht sich Boluspor Bonn bestens gerüstet, um die eigenen sportlichen Ziele in dieser Spielzeit anzugehen.