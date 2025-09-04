Deadline-Day Transfer: Alihan Zor und zwei weitere Zugänge

Boluspor Bonn hat am Deadline Day noch einmal kräftig zugeschlagen und gleich drei neue Spieler verpflichtet.

Mit Alihan Zor, der zuletzt beim FV Bad Honnef in der Landesliga aktiv war, stößt ein offensivstarker Angreifer zum Team. Der 22-Jährige bringt Erfahrung aus der Mittelrhein- und Landesliga mit. In insgesamt 32 Einsätzen steuerte er vier Tore und zwei Assists bei. Zor soll künftig eine wichtige Rolle im Angriff von Boluspor übernehmen. Mannschaft und Fans freuen sich über diesen Transfercoup.