Deadline Day bringt dem Siegburger SV zwei späte Verstärkungen

Besonders kurios ist die Personalie Vinci. Der Mittelfeldmann, der im Sommer eigentlich den nächsten Schritt in Richtung Profifußball gehen wollte, bleibt dem SSV nun doch erhalten. "Bei Alec hat uns der VISA-Gott tatkräftig unterstützt. Es war im Sommer abgesprochen und klar, dass er uns gen Profibereich verlassen wird. Er hat auch ein Angebot aus der 1. Liga in Irland. Doch für ihn sehr ärgerlich hat es mit seinem Visum nicht funktioniert. Jetzt ist es eine Win-Win-Situation bis Winter. Er wird uns – wie letztes Jahr – als Mensch und als Spieler extrem weiterhelfen können, und auf der anderen Seite wird er fit und mit viel Spielpraxis im Januar dann in den Profibereich wechseln können“, erklärte Otto.

Auch die Rückkehr von Fikisi kam überraschend. Der Keeper war erst im Sommer 2023 von Siegburg zum SV Eintracht Hohkeppel gewechselt und stand zuletzt beim Bonner SC unter Vertrag. „Der Kontakt zu Jens ist nach dem Wechsel nie abgerissen. Wir hatten zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht mehr aktiv auf der Position gesucht, aber als am letzten Transfertag bei der Personalie die Tür ein Stück weit aufging, mussten wir versuchen zuzuschlagen und waren am Ende erfolgreich“, so Otto.