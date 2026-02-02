Deadline Day am Mittelrhein: Heute schließt das Transferfenster

Am heutigen Montag endet die Wechselperiode II, das Wintertransferfenster, im Verbandsgebiet: Der sogenannte "Deadline Day". Heute haben die Vereine noch Zeit, alle nötigen Unterlagen beim WDFV einzureichen.

Zu den neuesten Transfers die bei FuPa eingetragen wurden, kommt ihr ganz schnell und einfach hier:

⚠️ In diesen Übersichten werden alle Transfers, die in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.