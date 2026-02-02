 2026-01-27T15:58:05.997Z

Deadline Day am Mittelrhein: Heute schließt das Transferfenster

Heute schließt das Transferfenster der Wechselperiode II

Am heutigen Montag endet die Wechselperiode II, das Wintertransferfenster, im Verbandsgebiet: Der sogenannte "Deadline Day". Heute haben die Vereine noch Zeit, alle nötigen Unterlagen beim WDFV einzureichen.

Zu den neuesten Transfers die bei FuPa eingetragen wurden, kommt ihr ganz schnell und einfach hier:

➡️ Zu den überregionalen Transfers

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Aachen

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Berg

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Bonn

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Düren

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Euskirchen

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Heinsberg

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Köln

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Rhein-Erft

➡️ Zu den Transfers aus dem Kreis Sieg

⚠️ In diesen Übersichten werden alle Transfers, die in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.