De Treffers aus Groesbeek schreiben Pokal-Geschichte Fußball in den Niederlanden: Der Amateurklub aus dem Grenzort hat sich ins Achtelfinale vorgekämpft und dabei zwei Profi-Teams geschlagen.

Der Grenzort Groesbeek wird wie kaum ein anderer in den Niederlanden vom Fußball geprägt. Und das nicht nur, weil Nationaltorwart Jasper Cillessen (einst FC Barcelona, Ajax Amsterdam und FC Valencia, heute NEC Nimwegen) aus dem 13.000-Einwohner-Dorf stammt. Schon im Jahr 2004 titelte die niederländische Tageszeitung Algemeen Dagblad: „Fußballverrücktes Groesbeek“. Und daran hat sich nicht viel geändert. Gleich sechs Fußballvereine gibt es vor Ort, drei strahlen über die Stadtgrenzen hinaus: Achilles ´29, Germania und De Treffers.

Mitte der 2010er-Jahre wagte sich der römisch-katholische Klub Achilles gar in den niederländischen Profifußball vor. Von dort verabschiedeten sich die Schwarz-Weißen aber zügig wieder, mittlerweile sind sie nur noch in der sechsthöchsten Spielklasse unterwegs. Finanziell hatte man sich übernommen, die Mitglieder waren tief zerstritten, Interna landeten in der Öffentlichkeit und vor Gericht. Eine Fernseh-Dokumentation zeichnete das Chaos später nach.

So avancierte zuletzt ein anderer Klub zum Aushängeschild des Dorfes: De Treffers. Die Rot-Schwarzen kicken in der dritthöchsten Spielklasse des Nachbarlandes, der Tweede Divisie. Und sie dürfen sich sogar Hoffnungen auf den Aufstieg machen: Mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter stehen De Treffers derzeit auf Tabellenplatz drei.

Doch das ist nicht der Hauptgrund, weshalb am Sportpark Zuid mittlerweile große Euphorie herrscht. Es sind die Auftritte im Pokalwettbewerb, die den Klub in die landesweiten Schlagzeilen bringen. De Treffers ist die erste Amateur-Mannschaft des Königreichs, die in einer Pokalsaison gleich zwei Erstligisten ausgeschaltet hat.