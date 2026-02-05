De Rosa und Tausch bleiben beim TSV Weilheim und ein Trainerwechsel

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Als De Rosa die Mannschaft übernahm, stand sie noch unmittelbar vor dem Gang in die Kreisliga A. Es folgten Stabilisierung, Entwicklung und schließlich in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Bezirksliga. Für den Cheftrainer ist das Projekt deshalb noch nicht abgeschlossen. „Ich möchte den Weg, den wir gemeinsam begonnen haben, weiter fortführen. Das Projekt ist für mich noch nicht abgeschlossen. Wir haben uns die letzten Jahre gut stabilisieren können, sowie auch unsere Spielidee gut weiterentwickelt. Dass Mike verlängert, war für mich auch sehr ausschlaggebend“, sagt De Rosa.

Beim TSV Weilheim setzen die Verantwortlichen weiter auf Kontinuität. Die erste Mannschaft wird auch in der Saison 2026/27 vom bewährten Trainerduo geführt: Cheftrainer Salvatore De Rosa und spielender Co-Trainer Mike Tausch haben ihre Zusagen verlängert. Damit bleibt ein Gespann an Bord, das den sportlichen Aufschwung der vergangenen Jahre maßgeblich geprägt hat.

Mit Mike Tausch kehrte in dieser Saison zudem ein Stück Vereinsidentität zurück. Der in Weilheim ausgebildete Spieler übernahm Verantwortung als spielender Co-Trainer – und will daran anknüpfen: „Das erste Jahr in dieser Rolle läuft aktuell hervorragend – und genau da möchte ich weitermachen. Ich bin glücklich zurück zu sein, wir sind noch lang nicht fertig.“

Auch Sportlicher Leiter Nebih Kadrija bekennt sich klar zum Duo: „Ich bin mit dem Trainerduo sehr zufrieden und sehe eine erfolgreiche Zeit vor uns.“ Beim TSV überwiegt entsprechend die Zuversicht, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam fortgesetzt wird.

FSV Waldebene Stuttgart Ost

Beim FSV Waldebene Stuttgart Ost übernimmt zu Beginn der Wintervorbereitung eine neue Cheftrainerin die zweite Frauenmannschaft. Benjamin Pellizzer gibt sein Amt wie angekündigt ab, um wieder in den aktiven Herrenbereich zu wechseln. Der Schritt war bereits vor der Saison intern abgestimmt worden. „Wir danken Bennj für seinen Einsatz für unseren Verein, die geleistete Arbeit in der Hinrunde und wünschen ihm auf dem weiteren Weg alles Gute!“, erklärt Florian Kapfer.

Mit Anni Rauch präsentiert der Verein eine Nachfolgerin mit Erfahrung im Frauenfußball. Sie blickt auf erfolgreiche Jahre beim TB Ruit zurück und soll nun auf der Waldebene neue Impulse setzen. „Anni hat einen guten Draht zum Team und bringt klare Vorstellungen mit. In unserer aktuellen Situation bringt sie viele Qualitäten mit, die uns helfen werden etwas konstanter zu werden“, sagt Kapfer.

Rauch selbst betont den mannschaftlichen Ansatz: „Bei meiner Arbeit lege ich einen großen Wert auf das Gemeinschaftsgefühl und Zuverlässigkeit. Die Basis hierfür ist eine offene Kommunikation. Wenn dies mit Spaß und Leidenschaft kombiniert wird, können die Ziele in der Rückrunde erreicht werden.“ Entsprechend optimistisch startet die Mannschaft in die zweite Saisonhälfte.

