De Prato und der TSV Grasbrunn liebäugeln mit der Bezirksliga

Trainer Markus de Prato: „Ich sehe bei vielen Spielern noch Entwicklungspotenzial.“ – Foto: Dieter Michalek

Anders als bei den meisten Kreisligaclubs haben die Fußballer des TSV Grasbrunn über die Weihnachtspause keine Lauf- und Fitnesspläne mit nach Hause bekommen. „Ich halte davon nicht viel“, sagt Trainer Markus De Prato. „Wenn die Jungs Bock haben, was zu machen, dann machen sie das. Und wenn nicht, dann nicht.“ Ohnehin sei ihm mit Blick auf den Vorbereitungsstart kommende Woche nur eines wichtig, sagt der 38-Jährige lachend: „Solange keiner mehr Volumen hat als ich, ist alles in Ordnung.“

So viel Nachsicht und Humor haben ihren Grund sicher auch in einer Hinrunde in der Kreisliga 3, die für den TSV erfolgreich gelaufen ist. Nachdem die Grasbrunner die vergangene Saison als Aufsteiger auf einem starken fünften Tabellenrang beendet haben, überwintern sie nun erneut auf dieser Position. „Mit dem Platz und auch mit der Entwicklung der Mannschaft können wir auf jeden Fall zufrieden sein“, findet De Prato. Wobei er auch betont: „Ich glaube, dass wir noch mehr könnten.“