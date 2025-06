De Prato tauscht Rolle: Koch übernimmt Bayernliga-Absteiger Grünwald

Nun ist es tatsächlich so gekommen, wie es de Prato vorgeschlagen hat: Koch übernimmt in der Landesliga Südost das Ruder beim Bayernliga-Absteiger. „Ich freue mich sehr darauf, es ist meine erste Station als Cheftrainer“, sagt er. Und er darf sich nun seinerseits der Unterstützung von de Prato sicher sein, der, wie er schon unmittelbar nach der verlorenen Relegation der Grün-Weißen angekündigt hatte, im Trainer-Team bleibt. Auch der 38-Jährige, der den TSV trotz sehr ordentlicher Bilanz in den Punktspielen (sieben Siege, ein Remis, fünf Niederlagen) nicht in der Bayernliga halten konnte, dürfte wohl ein Assistent auf Augenhöhe sein. Den hauptverantwortlichen Part wollte de Prato aus familiären Gründen nicht mehr spielen.

„Ich kenne ihn lang, er kennt mich lang“, sagt Koch. Während seiner ersten Amtszeit bei den Grün-Weißen von 2021 bis 2023 machte de Prato seinen damaligen Spieler Koch, der nach dem zweiten Kreuzbandriss die aktive Laufbahn beenden musste, zum Co-Trainer. „Es ist ein extrem positives Verhältnis. Flo hat mir die Tür geöffnet, als er mich damals ins Trainerteam aufnahm. Ich habe ihm da viel zu verdanken“, sagte Koch wiederum im März über de Prato.