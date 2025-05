SV Heimstetten (rot) : TSV Grünwald, 09.05.2025, Foto: Michalek SV - Jordi Woudstra TSV - TW Moritz Knauf – Foto: Dieter Michalek

De Prato schlägt Alarm – TSV Grünwald muss nachsitzen Nach Klatsche in Heimstetten

Der Bayernliga-Neuling TSV Grünwald unterliegt 1:5 beim SV Heimstetten und kann somit die Abstiegs-Relegation nicht abwenden.

Grünwald – Der TSV Grünwald muss in die Abstiegsrelegation. Nur mit einem Sieg beim SV Heimstetten hätte der Bayernliga-Neuling die Chance auf den direkten Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag am kommenden Wochenende gewahrt. Doch die bereits geretteten Gastgeber zerschlugen mit einem 5:1 (1:0)-Sieg die letzten Hoffnungen der Grün-Weißen, die ungeliebte Saisonverlängerung zu vermeiden. Besonders ärgerlich: Durch das 4:5 des FC Ismaning gegen den abgestiegenen TSV Rain hätten die Grünwalder tatsächlich ihr Nichtabstiegs-Endspiel gegen den FCI bekommen. Für Florian de Prato begannen die Schwierigkeiten schon vor der Partie. Neben dem verletzten Stammkeeper Lukas Brandl musste der TSV-Coach kurzfristig auch auf die erkrankten Linor Shabani, Niklas Kern und Dario Matijevic verzichten, dazu musste nach dem Aufwärmen auch noch der für den Spielaufbau so wichtige David Wörns passen. Ein im Training erlittener Pferdekuss machte seinen Einsatz unmöglich. So musste Nick Starke nach zwei Wochen Verletzungspause einen Kaltstart hinlegen. „Das passt zu unserer Situation“, sagte de Prato, der seine Mannschaft defensiver als sonst eingestellt hatte: „Wir sind ein bisschen tiefer gestanden, um Heimstetten den Ball zu überlassen, denn Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, haben in der Restverteidigung oft nicht den letzten Biss. Das wollten wir ausnutzen“, begründete der Coach die Taktik.

So kamen die Grün-Weißen nur selten in Gefahr, und wenn, dann war auf Torwart Stefan Marinovic Verlass. „Wir hatten aber auch zwei, drei gute Situationen nach vorne, wo mal der Torwart gut hält, mal der Ball knapp vorbeigeht“, so de Prato, der schon auf ein 0:0 als Basis für eine erfolgreiche zweite Halbzeit hoffte. „Und dann kriegen wir zum unglücklichsten Zeitpunkt das 1:0 gegen uns, weil wir im Mittelfeld im Zweikampf den Fuß nicht richtig reinstellen, was leicht gewesen wäre“, ärgerte sich der Trainer über den unnötigen 0:1-Pausenrückstand durch Kubilay Celik (45.). Für den zweiten Durchgang verordnete de Prato seiner Mannschaft mehr Mut bei eigenem Ballbesitz. Doch das Spiel lief in die aus seiner Sicht falsche Richtung. Lukas Riglewski erhöhte für Heimstetten (59.), Alessandro Cazorla ließ mit dem Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung im TSV-Lager aufkeimen (63.).