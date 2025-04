De Prato heilfroh: Grünwalds Aufstiegsheld Traub feiert Comeback nach 364 Tagen

Dass es leichter wird als im Hinspiel, in dem man trotz Überzahl fast bis zum Schlusspfiff um den Erfolg zittern musste, nur, weil Rain die Rote Laterne nun nicht mehr abgeben kann, glauben die Grünwalder nicht: „In Rain ist es nie einfach“, betont Dreifach-Torschütze Daniel Leugner. Auch Florian de Prato fürchtet volle Gegenwehr, nicht zuletzt, weil man sich zuhause so lange mühte: „Wir hätten Rain völlig demoralisieren können“, trauerte der Trainer nach dem Spiel den Möglichkeiten hinterher, den Sack früher zuzumachen. Dass sich Rain hängen lässt, schließt er nach dem engen Hinspiel aus: „Uns erwartet dort sicher kein Sommerkick. Außerdem haben wir eine lange Anfahrt. Das kann in alle Richtungen gehen, das wird ein heißer Kampf.“

Immerhin hat sich für die Grünwalder das Problem auf der linken Abwehrseite erledigt. Niklas Kern stand am Freitag überraschend in der Startelf und machte bei seinen energischen Antritten nicht den Eindruck, als wäre er noch gesundheitlich geschwächt. Eine andere Personalie ist zwar sportlich im Abstiegskampf noch eine Randnotiz, menschlich hingegen ein großes Thema im Lager der Grün-Weißen.

Fabian Traub, der das entscheidende Tor zum Aufstieg geschossen hatte, sich wenige Tage später aber eine schwere Knieverletzung zuzog, wurde gegen Rain in der 90. Minute eingewechselt: „Es ist jetzt genau 364 Tage her, dass ich mich verletzt habe. Ich war so lange beim Physio, da ist es ein schönes Gefühl wieder auf dem Platz zu stehen. Mehr als heute geht noch nicht, aber ich fahre mit nach Rain. Und zur neuen Saison will ich wieder richtig angreifen“, zeigte sich der Mittelfeldspieler nach dem Schlusspfiff glücklich.

„Wenn ein Fabian Traub fit ist, wird es immer einen Platz auf dem Feld für ihn geben. Wenn er zurückkommt, haben wir einen Mentalitätsspieler mehr.“

De Prato, Trainer des TSV Grünwald, über Traub.

Auch de Prato ist über das Comeback des 25-Jährigen heilfroh: „Fabian hat mich gefragt, ob er mit auf die Liste darf, wenn wir zu wenige im Kader sind, weil es jetzt ein Jahr her ist. Das wäre gut für den Kopf. Wenn wir so einen Spieler unterstützen können, tun wir das gerne“, erzählt der Trainer, der „ein besonderes Verhältnis“ zum Rekonvaleszenten hat: „Ich habe ihn schon damals gefördert, als ich das erste Mal in Grünwald war. Wenn ein Fabian Traub fit ist, wird es immer einen Platz auf dem Feld für ihn geben. Wenn er zurückkommt, haben wir einen Mentalitätsspieler mehr.“

Fragt sich nur noch, in welcher Liga Traub dann antreten wird. „Es ist schon mal sehr gut, dass der direkte Abstieg erledigt ist. Es wird wahrscheinlich die Relegation werden, außer es geschieht ein Wunder“, sagt Leugner.

De Pratos Bilanz seiner zweiten Amtszeit mit fünf Siegen und einem Remis aus neun Partien hält die Hoffnung auf das Wunder immerhin am Leben.