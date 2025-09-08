De Marcos Geburtstagsknaller: VfB siegt klar gegen Bruckmühl

Der VfB Forstinning steht weiter an der Spitze der Bezirksliga Ost. Gegen den SV Bruckmühl siegte der VfB deutlich mit 3:0.
Der VfB Forstinning fand nach dem Ausrutscher gegen den SV Miesbach mit dem ungefährdeten 3:0-Sieg beim SV Bruckmühl schnell wieder in die Spur und verteidigte seine Tabellenführung gegenüber dem hartnäckigsten Verfolger FC Aschheim. Einige Änderungen musste Ismail Sahmurat in Vertretung von Trainer Gery Lösch (Urlaub) vornehmen, nachdem mit Michael Heidfeld und Noah Klemt (beide Urlaub) sowie Leo Gabelunke (verletzt) und Ajlan Arifovic (beruflich verspätet) gleich vier Startspieler fehlten.
Mit einem schnellen Tor wollte der VfB den Gastgebern rasch den Wind aus den Segeln nehmen und vermeiden, wie zuletzt bei der ersten Punkteteilung gegen Miesbach lange einem Rückstand hinterherzulaufen. Die nachgerückten VfB-Akteure fügten sich nahtlos ins Mannschaftsgefüge ein. „Und unser Plan ist aufgegangen“, kommentierte Sahmurat die 2:0-Führung nach gerade einmal 15 Minuten.
Nach Spielaufbau über Omer Berbic und Leon Dimitric vollendete Matija Milic satt zum 0:1 (10.). Und mit dem 0:2 (15.) machte sich Geburtstagskind Alessandro De Marco selbst das passende Geschenk. Bei seinem ersten Startelfeinsatz knallte der Offensivakteur das Spielgerät nach einem Grundlinienball von Milic trocken unter die Latte zu seinem ersten Treffer im VfB-Trikot.
Für Bruckmühl als offensiv schwächste Mannschaft der Liga bedeutete dieser schnelle 0:2-Rückstand eine unlösbare Aufgabe. Trainer Mike Probst zeigte sich mit der Reaktion seiner Elf zufrieden, musste aber auch eingestehen: „Nach vorne ist es einfach zu wenig.“ Die Bemühungen endeten spätestens bei VfB-Schlussmann Endi Kola, dessen Debüt in der Bezirksliga gleich mit einer weißen Weste endete.
Der Tabellenführer begnügte sich im zweiten Durchgang mit dem Verwaltungsmodus, setzte aber durch Einwechselspieler Daniele Ciarlesi, nach kapitalem Fehler von Torwart Maximilian Gröbmeyer, per Abstauber den Schlusspunkt (87.). Entsprechend durfte Sahmurat loben: „In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so präsent. Aber insgesamt bin ich mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden, wir haben schöne Spielzüge und schöne Tore gezeigt.“