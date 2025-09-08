Der VfB Forstinning feierte einen souveränen Sieg gegen Bruckmühl. – Foto: Nebl

De Marcos Geburtstagsknaller: VfB siegt klar gegen Bruckmühl Bezirksliga Ost

Der VfB Forstinning steht weiter an der Spitze der Bezirksliga Ost. Gegen den SV Bruckmühl siegte der VfB deutlich mit 3:0.

Der VfB Forstinning fand nach dem Ausrutscher gegen den SV Miesbach mit dem ungefährdeten 3:0-Sieg beim SV Bruckmühl schnell wieder in die Spur und verteidigte seine Tabellenführung gegenüber dem hartnäckigsten Verfolger FC Aschheim. Einige Änderungen musste Ismail Sahmurat in Vertretung von Trainer Gery Lösch (Urlaub) vornehmen, nachdem mit Michael Heidfeld und Noah Klemt (beide Urlaub) sowie Leo Gabelunke (verletzt) und Ajlan Arifovic (beruflich verspätet) gleich vier Startspieler fehlten. Fr., 05.09.2025, 19:00 Uhr SV Bruckmühl SV Bruckmühl VfB Forstinning Forstinning 0 3 Abpfiff

Mit einem schnellen Tor wollte der VfB den Gastgebern rasch den Wind aus den Segeln nehmen und vermeiden, wie zuletzt bei der ersten Punkteteilung gegen Miesbach lange einem Rückstand hinterherzulaufen. Die nachgerückten VfB-Akteure fügten sich nahtlos ins Mannschaftsgefüge ein. „Und unser Plan ist aufgegangen“, kommentierte Sahmurat die 2:0-Führung nach gerade einmal 15 Minuten. Nach Spielaufbau über Omer Berbic und Leon Dimitric vollendete Matija Milic satt zum 0:1 (10.). Und mit dem 0:2 (15.) machte sich Geburtstagskind Alessandro De Marco selbst das passende Geschenk. Bei seinem ersten Startelfeinsatz knallte der Offensivakteur das Spielgerät nach einem Grundlinienball von Milic trocken unter die Latte zu seinem ersten Treffer im VfB-Trikot.