De Marco verstärkt die Eintracht von Alex Heilemann · Heute, 20:24 Uhr · 0 Leser

Der FC Eintracht München darf sich über einen erfahrenen Neuzugang freuen: Alessandro De Marco schließt sich zur kommenden Saison der Eintracht an. Der jahrelange Bezirksliga-Spieler bringt nicht nur Routine, sondern auch große Offensivqualität mit nach München. De Marco war im Laufe seiner Karriere bei mehreren ambitionierten Vereinen im Münchner Raum aktiv und sammelte dort reichlich Spielpraxis auf Bezirksliga- und Kreisliga-Niveau. Zu seinen bisherigen Stationen zählen:

SpVgg 1906 Haidhausen

FC Anadolu Bayern München

FC Aschheim

FC Wacker München

VfB Forstinning Zuletzt stand der Offensivspieler beim FC Alte Haide-DSC München unter Vertrag. Über Jahre hinweg überzeugte De Marco konstant durch viele Tore und zahlreiche Assists. Mit seiner Spielintelligenz, Abschlussstärke und Übersicht gilt er als Spieler, der nicht nur selbst gefährlich ist, sondern auch seine Mitspieler regelmäßig in Szene setzt.