DDR-Legenden kommen nach Irxleben: Fußball für den guten Zweck

Erst vor knapp zwei Wochen feierten die Fußballer des SV Irxleben den Aufstieg in die Landesliga. Am Sonnabend steigt die nächste Party im Wildparkstadion. Dann sind DDR-Legenden in Irxleben zu Gast - und gespielt wird für den guten Zweck.

Am Sonnabend um 15 Uhr lädt der SVI zum Benefizspiel zu Gunsten krebskranker Kinder - betreut vom Verein „Blaue Nase Hilft e.V.“, organisiert vom FCM-Fanclub „Blue-White-Devils“ im Zusammenspiel mit dem SV Irxleben. Dann wird eine Ü45-Auswahl der Gastgeber gegen das Traditionsteam Ost-Fußball antreten, das rund um Teamchef Matthias "Atze" Döschner zahlreiche DDR-Legenden aus Magdeburg, Dresden, Rostock, Cottbus und Co. in seinen Reihen zählt. Mit dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Bernd Heynemann gibt es auch Prominenz an der Pfeife.

Eingebettet ist der Benefizkick am Sonnabend in ein buntes Rahmenprogramm. Schon ab 10 Uhr lädt der SV Irxleben zum Familienfest "mit Attraktionen für Klein und Groß" in den Wildpark. Am Abend heizt die Band "Tänzchentee" noch die Party ein. "Lasst uns gemeinsam einen unvergesslichen Tag erleben – für den Sport, für unsere Gemeinschaft und für den guten Zweck", schrieb der SVI in seiner Ankündigung.