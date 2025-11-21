DAZN verliert Rechte! US-Plattformen sichern sich Königsklasse ab 2027

Der europäische Spitzenfußball bekommt ab 2027 eine neue mediale Heimat. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben Paramount+ und Amazon die entscheidenden Rechtepakete für die Champions League erworben. Der derzeitige Hauptanbieter DAZN ging damit leer aus – ebenso Sky, das ebenfalls geboten hatte. Die Vergabe umfasst die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 und wurde von UC3, dem gemeinsamen Medienunternehmen von UEFA und der Interessensvertretung European Football Clubs, organisiert.

Paramount+ wird künftig den Großteil der Liveübertragungen verantworten. Das Dienstags-Topspiel sowie sämtliche weiteren Duelle an beiden Spieltagen laufen dort. Amazon zeigt weiterhin eine ausgewählte Partie, allerdings ab 2027 ausschließlich am Mittwoch. Sollte ein deutsches Team das Endspiel erreichen, bleibt die Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen obligatorisch.

Parallel dazu hat DAZN die Rechte an Europa League und Conference League erhalten. Diese liegen noch bis 2027 bei RTL, bevor der Streamingdienst die Wettbewerbe übernimmt. Für Fans bleibt bis dahin alles wie gewohnt: Amazon überträgt das Dienstag-Topspiel, DAZN sendet sämtliche übrigen Partien der Königsklasse, das Finale läuft im ZDF.