Dawodu und Henkens vorne: Die Elf des Jahres der Landesliga 2

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Patrick Wiesen (31) von den Sportfreunden Uevekoven: 28 Einsätze, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Yves Henkens (28) von der Union Schafhausen: 20 Einsätze, zwei Tore und drei Vorlagen, zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Tom Isecke (27) vom FC Hürth: 24 Einsätze, ein Tor und zwei Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Julian Braun (29) von der Eintracht Verlautenheide: 26 Einsätze, vier Tore und eine Vorlage, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung
Maximilian Wickum (22) von der Germania Teveren: 26 Einsätze, vier Tore und drei Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Leo Engels vom SV Breinig: 25 Einsätze, 12 Tore und 13 Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Tom Krügermeier (22) von der Germania Licht-Steinstraß: 20 Einsätze, zwei Tore und drei Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Cem Hircin (24) von der Eintracht Verlautenheide: 23 Einsätze, 12 Tore und 12 Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Sulayman Dawodu (32) vom SV Breinig: 26 Einsätze, 22 Tore und acht Vorlagen, zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Tim Birkenheuer (20) vom TuS Zülpich: 23 Einsätze, 14 Tore und sieben Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Marvin Iskra (32) vom TuS Zülpich: 27 Einsätze, 19 Tore und neun Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.