Dawodu und Henkens vorne: Die Elf des Jahres der Landesliga 2 Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Yves Henkens (li.) überzeugte bei Union Schafhausen. – Foto: Daniel Frenken

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 Torhüter Patrick Wiesen (31) von den Sportfreunden Uevekoven: 28 Einsätze, sechs Nominierungen für die Elf der Woche Abwehr Yves Henkens (28) von der Union Schafhausen: 20 Einsätze, zwei Tore und drei Vorlagen, zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Tom Isecke (27) vom FC Hürth: 24 Einsätze, ein Tor und zwei Vorlagen, sieben Nominierungen für die Elf der Woche Julian Braun (29) von der Eintracht Verlautenheide: 26 Einsätze, vier Tore und eine Vorlage, sechs Nominierungen für die Elf der Woche

– Foto: red